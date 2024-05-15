Парламент Грузии преодолел вето президента при отмене квот для женщин на выборах

Согласно действующей статье избирательного кодекса Грузии, в партийных списках политических сил, участвующих в парламентских выборах, в каждой четверке кандидатов в депутаты должна быть женщина. По мнению инициаторов закона, женщины не испытывают никаких препятствий в политической карьере и им не требуется специальная квота. Ее наличие в законодательстве свидетельствует о том, что в Грузии угнетают женщин.