Парламент Грузии преодолел вето президента при отмене квот для женщин на выборах
Парламент Грузии преодолел вето президента страны Саломе Зурабишвили, которое она наложила на закон, отменяющий квоты для женщин в партийных списках на парламентских выборах, передает портал Agenda.
Против мотивированных замечаний Зурабишвили по закону проголосовали 28 депутатов, поддержал – один (при кворуме 76). Закон вновь будет отправлен на подпись президенту Грузии. Если глава государства откажется подписывать документ, его подпишет спикер парламента и закон вступит в силу.
4 апреля парламент Грузии в третьем и окончательном чтении утвердил закон, отменяющий гендерные квоты.
Согласно действующей статье избирательного кодекса Грузии, в партийных списках политических сил, участвующих в парламентских выборах, в каждой четверке кандидатов в депутаты должна быть женщина. По мнению инициаторов закона, женщины не испытывают никаких препятствий в политической карьере и им не требуется специальная квота. Ее наличие в законодательстве свидетельствует о том, что в Грузии угнетают женщин.
Зурабишвили наложила вето на закон 18 апреля.
8 марта «РИА Новости» на основании открытых данных подсчитало, что доля женщин-парламентариев в Грузии составила 19,3%.