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Шойгу обозначил свои задачи на посту секретаря Совбеза

Ведомости

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал обеспечение нужд спецоперации своей главной задачей на новом посту. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

«Главной задачей по-прежнему остается специальная военная операция. Это, конечно, производство боеприпасов. Это, конечно, вооружение и военная техника. И считаю, что сегодня для нас, для всех, это главная, основная задача», – подчеркнул Шойгу.

Вечером 12 мая Путин указом освободил от должности Шойгу и назначил его на пост секретаря Совета безопасности. В качестве кандидата на пост главы Минобороны Путин предложил Андрея Белоусова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил это решение необходимостью вписать экономику силового блока в экономику страны, а также необходимостью внедрения инноваций. По словам Пескова, Шойгу в Совбезе занял очень высокий государственный пост и будет в прямом контакте с главой государства. Говорить о его понижении неуместно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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