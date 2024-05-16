Шойгу обозначил свои задачи на посту секретаря Совбеза
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал обеспечение нужд спецоперации своей главной задачей на новом посту. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
«Главной задачей по-прежнему остается специальная военная операция. Это, конечно, производство боеприпасов. Это, конечно, вооружение и военная техника. И считаю, что сегодня для нас, для всех, это главная, основная задача», – подчеркнул Шойгу.
Вечером 12 мая Путин указом освободил от должности Шойгу и назначил его на пост секретаря Совета безопасности. В качестве кандидата на пост главы Минобороны Путин предложил Андрея Белоусова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил это решение необходимостью вписать экономику силового блока в экономику страны, а также необходимостью внедрения инноваций. По словам Пескова, Шойгу в Совбезе занял очень высокий государственный пост и будет в прямом контакте с главой государства. Говорить о его понижении неуместно.