Шойгу обозначил свои задачи на посту секретаря Совбеза

Вечером 12 мая Путин указом освободил от должности Шойгу и назначил его на пост секретаря Совета безопасности. В качестве кандидата на пост главы Минобороны Путин предложил Андрея Белоусова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил это решение необходимостью вписать экономику силового блока в экономику страны, а также необходимостью внедрения инноваций. По словам Пескова, Шойгу в Совбезе занял очень высокий государственный пост и будет в прямом контакте с главой государства. Говорить о его понижении неуместно.