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Медведев: политикам с разумной позицией по РФ нужно заняться своей безопасностью

Ведомости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо занимает позицию «прагматика и нерусофоба», европейским политикам со схожими взглядами следует озаботиться своей безопасностью. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Фицо <...> олицетворяет ту часть европейского истеблишмента, которая не потеряла связь с реальностью и не желает своим гражданам превратиться в серый радиоактивный пепел. И конечно, целью стал он. Таких, как он, в Европе единицы. И им надо заняться своей безопасностью», – отметил Медведев.

Нападавшего на Фицо 71-летнего писателя Юрая Цинтулу Медведев назвал «лютым маргиналом от интеллигенции». По словам политика, в этом поступке кроется «квинтэссенция новой Европы», которая не хочет понять «элементарные вещи» и которая готова «бросить своих граждан в топку корыстной американской политики».

Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание правительства республики. Он получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Фицо поступил в больницу в тяжелом состоянии, ему провели операцию. Сейчас состояние политика оценивается как стабильное. Стрелявшего в премьера задержали. В разговоре с телеканалом TA3 Цинтула объяснил свой поступок несогласием с политикой правительства Фицо.

Президент РФ Владимир Путин 15 мая направил телеграмму словацкому лидеру Зузане Чапутовой. Российский лидер назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением и пожелал премьеру скорейшего и полного выздоровления.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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