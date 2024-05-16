Медведев: политикам с разумной позицией по РФ нужно заняться своей безопасностью

«Фицо <...> олицетворяет ту часть европейского истеблишмента, которая не потеряла связь с реальностью и не желает своим гражданам превратиться в серый радиоактивный пепел. И конечно, целью стал он. Таких, как он, в Европе единицы. И им надо заняться своей безопасностью», – отметил Медведев.