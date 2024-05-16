Медведев: политикам с разумной позицией по РФ нужно заняться своей безопасностью
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо занимает позицию «прагматика и нерусофоба», европейским политикам со схожими взглядами следует озаботиться своей безопасностью. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Фицо <...> олицетворяет ту часть европейского истеблишмента, которая не потеряла связь с реальностью и не желает своим гражданам превратиться в серый радиоактивный пепел. И конечно, целью стал он. Таких, как он, в Европе единицы. И им надо заняться своей безопасностью», – отметил Медведев.
Нападавшего на Фицо 71-летнего писателя Юрая Цинтулу Медведев назвал «лютым маргиналом от интеллигенции». По словам политика, в этом поступке кроется «квинтэссенция новой Европы», которая не хочет понять «элементарные вещи» и которая готова «бросить своих граждан в топку корыстной американской политики».
Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание правительства республики. Он получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Фицо поступил в больницу в тяжелом состоянии, ему провели операцию. Сейчас состояние политика оценивается как стабильное. Стрелявшего в премьера задержали. В разговоре с телеканалом TA3 Цинтула объяснил свой поступок несогласием с политикой правительства Фицо.
Президент РФ Владимир Путин 15 мая направил телеграмму словацкому лидеру Зузане Чапутовой. Российский лидер назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением и пожелал премьеру скорейшего и полного выздоровления.