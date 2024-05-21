Politico: в США опасаются обвинений в гибели Раиси со стороны Ирана
Представители администрации президента США Джо Байдена опасаются, что Иран может обвинить США или Израиль в крушении вертолета, в результате чего погиб президент Ирана Эбрахим Раиси. Об этом пишет издание Politico.
Чиновники внимательно следят за реакцией Ирана на смерть лидера. Белый дом ожидает сохранения регионального статуса-кво, но при этом опасается, что обвинения могут привести к эскалации конфликта с Израилем. По данным издания, чиновники ожидают незначительных изменений в политике Ирана до выборов нового президента.
Издание также отмечает, что Белый дом с тревогой следил за новостями о крушении вертолета Раиси и задавался вопросом, как авария изменит ситуацию на Ближнем Востоке. Были опасения, что Тегеран обвинит в аварии Вашингтон или Тель-Авив. Как сообщил один из собеседников издания, в какой-то момент вопрос «неужели так начнется третья мировая война?» не считался сумасшедшим.
19 мая вертолет с президентом Ирана, министром иностранных дел и другими государственными чиновниками совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана из-за сложных погодных условий. Поисковая операция длилась более 12 часов, 20 мая общество Красного Полумесяца обнаружило место падения вертолета. Все государственные деятели вместе с пилотами и техническим персоналом погибли.
Как сообщило издание IRNA, крушение вертолета произошло из-за технической неисправности. Характер проблем с вертолетом не уточняется. При этом министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что вертолет не подавал сигналов и, возможно, сигнальная система была отключена или вовсе отсутствовала.
20 мая в Белом доме заявили, что не видят признаков иностранного вмешательства в истории с крушением вертолета. Высокопоставленный чиновник из администрации президента заявил, что преступных действий в крушении вертолета не наблюдается, а смерть главы государства и министра иностранных дел страны не повлияет на отношения между США и Ираном.