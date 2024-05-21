Politico: в США опасаются обвинений в гибели Раиси со стороны Ирана

Издание также отмечает, что Белый дом с тревогой следил за новостями о крушении вертолета Раиси и задавался вопросом, как авария изменит ситуацию на Ближнем Востоке. Были опасения, что Тегеран обвинит в аварии Вашингтон или Тель-Авив. Как сообщил один из собеседников издания, в какой-то момент вопрос «неужели так начнется третья мировая война?» не считался сумасшедшим.