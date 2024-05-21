Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Politico: в США опасаются обвинений в гибели Раиси со стороны Ирана

Ведомости

Представители администрации президента США Джо Байдена опасаются, что Иран может обвинить США или Израиль в крушении вертолета, в результате чего погиб президент Ирана Эбрахим Раиси. Об этом пишет издание Politico.

Чиновники внимательно следят за реакцией Ирана на смерть лидера. Белый дом ожидает сохранения регионального статуса-кво, но при этом опасается, что обвинения могут привести к эскалации конфликта с Израилем. По данным издания, чиновники ожидают незначительных изменений в политике Ирана до выборов нового президента.

Издание также отмечает, что Белый дом с тревогой следил за новостями о крушении вертолета Раиси и задавался вопросом, как авария изменит ситуацию на Ближнем Востоке. Были опасения, что Тегеран обвинит в аварии Вашингтон или Тель-Авив. Как сообщил один из собеседников издания, в какой-то момент вопрос «неужели так начнется третья мировая война?» не считался сумасшедшим.

19 мая вертолет с президентом Ирана, министром иностранных дел и другими государственными чиновниками совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана из-за сложных погодных условий. Поисковая операция длилась более 12 часов, 20 мая общество Красного Полумесяца обнаружило место падения вертолета. Все государственные деятели вместе с пилотами и техническим персоналом погибли.

Как сообщило издание IRNA, крушение вертолета произошло из-за технической неисправности. Характер проблем с вертолетом не уточняется. При этом министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что вертолет не подавал сигналов и, возможно, сигнальная система была отключена или вовсе отсутствовала.

20 мая в Белом доме заявили, что не видят признаков иностранного вмешательства в истории с крушением вертолета. Высокопоставленный чиновник из администрации президента заявил, что преступных действий в крушении вертолета не наблюдается, а смерть главы государства и министра иностранных дел страны не повлияет на отношения между США и Ираном.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных