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Лавров назвал Монголию следующим кандидатом на вступление в ШОС

Ведомости

Монголия – очевидный следующий кандидат на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в своем выступлении по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств – членов ШОС в Казахстане.

«Мы считаем вместе с Китайской Народной Республикой и другими нашими партнерами, что очевидный следующий кандидат на вступление в ШОС – это именно монгольская сторона. Если посмотреть на карту, то она органично вписывается в ШОСовское пространство, и мы будем стимулировать наших монгольских соседей к принятию такого решения», – сказал Лавров.

Он также добавил, что за вступление Монголии в ШОС единогласно выступают все члены организации.

ШОС была основана 15 июня 2001 г. лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Изначальной целью объединения было недопущение прихода к власти исламистских радикалов в Средней Азии. Его учреждение происходило на фоне смены и радикализации режима в Афганистане. Сейчас в ШОС девять стран. Кроме перечисленных в состав входят Индия, Пакистан, Иран. Монголия и Афганистан выступают наблюдателями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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