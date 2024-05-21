Лавров назвал Монголию следующим кандидатом на вступление в ШОС

«Мы считаем вместе с Китайской Народной Республикой и другими нашими партнерами, что очевидный следующий кандидат на вступление в ШОС – это именно монгольская сторона. Если посмотреть на карту, то она органично вписывается в ШОСовское пространство, и мы будем стимулировать наших монгольских соседей к принятию такого решения», – сказал Лавров.