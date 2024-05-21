Лавров назвал Монголию следующим кандидатом на вступление в ШОС
Монголия – очевидный следующий кандидат на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в своем выступлении по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств – членов ШОС в Казахстане.
«Мы считаем вместе с Китайской Народной Республикой и другими нашими партнерами, что очевидный следующий кандидат на вступление в ШОС – это именно монгольская сторона. Если посмотреть на карту, то она органично вписывается в ШОСовское пространство, и мы будем стимулировать наших монгольских соседей к принятию такого решения», – сказал Лавров.
Он также добавил, что за вступление Монголии в ШОС единогласно выступают все члены организации.
ШОС была основана 15 июня 2001 г. лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Изначальной целью объединения было недопущение прихода к власти исламистских радикалов в Средней Азии. Его учреждение происходило на фоне смены и радикализации режима в Афганистане. Сейчас в ШОС девять стран. Кроме перечисленных в состав входят Индия, Пакистан, Иран. Монголия и Афганистан выступают наблюдателями.