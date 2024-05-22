Норвегия объявила о признании палестинского государства
Власти Норвегии решили признать Палестину как независимое государство, сообщил премьер-министр Королевства Йонас Гар Стёре. Его слова приводятся на сайте норвежского правительства.
«Правительство Норвегии решило, что Норвегия признает Палестину как государство. В разгар войны, когда десятки тысяч человек убиты и ранены, мы должны сохранить единственную альтернативу, которая предлагает политическое решение как израильтянам, так и палестинцам: два государства, живущие бок о бок, в мире и безопасности», – заявил он.
Признание Палестины в качестве государства, как отметили в правительстве, подчеркивает позицию Норвегии, согласно которой «прочное решение конфликта на Ближнем Востоке может быть достигнуто только через решение на основе существования двух государств».
Палестинский народ имеет «фундаментальное независимое право» на самоопределение, подчеркнул Стёре.
Демаркация границ между Палестиной и Израилем, считают в Осло, должна основываться на границах до 1967 г. и с Иерусалимом в качестве столицы обоих государств. Решение о признании Палестины посылает «убедительный сигнал» другим странам последовать примеру Норвегии и ряда других европейских государств, считает норвежский премьер. Осло также поддержало предоставление Палестине статуса полноправного члена ООН. Генеральная ассамблея организации, как напомнили в правительстве, недавно приняла резолюцию, которая признает Палестину полностью соответствующей требованием для членства в международной организации.
Официальное признание Палестины Норвегией вступит в силу 28 мая. В тот же день ряд других европейских стран также официально признают автономию, говорится в заявлении. Палестинское государство признали уже 143 страны. В Осло ожидают, что новое палестинское правительство продолжит «усилия по осуществлению демократических реформ, укреплению судебной системы и борьбе с коррупцией».
На фоне признания Палестины министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что отзывает израильских послов в Ирландии и Норвегии для немедленных консультаций. Дублин, как ожидается, примет аналогичное решение, пишет The Times of Israel.
«Я посылаю недвусмысленный сигнал Ирландии и Норвегии: Израиль не оставит это без внимания. Ирландия и Норвегия намерены послать сигнал палестинцам и всему миру: террор окупается», – говорится в заявлении Каца.
Этот шаг оскорбляет жертв нападения группировки «Хамас» 7 октября 2023 г. и вредит усилиям по возвращению 128 заложников, добавил он.
Генеральная ассамблея ООН 10 мая приняла резолюцию, согласно которой признается право Палестины вступить во всемирную организацию. «За» проголосовали 143 государства, «против» – девять, 25 стран воздержались.