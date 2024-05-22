Норвегия объявила о признании палестинского государства

Демаркация границ между Палестиной и Израилем, считают в Осло, должна основываться на границах до 1967 г. и с Иерусалимом в качестве столицы обоих государств. Решение о признании Палестины посылает «убедительный сигнал» другим странам последовать примеру Норвегии и ряда других европейских государств, считает норвежский премьер. Осло также поддержало предоставление Палестине статуса полноправного члена ООН. Генеральная ассамблея организации, как напомнили в правительстве, недавно приняла резолюцию, которая признает Палестину полностью соответствующей требованием для членства в международной организации.