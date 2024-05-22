Песков прокомментировал решение об участии Володина в прощании с Раиси
Президент России Владимир Путин уполномочил председателя Государственной думы Вячеслава Володина представлять страну на прощании с погибшим в авиакатастрофе президентом Ирана Эбрахимом Раиси после того, как иранская сторона сообщила об организации церемонии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«После того как иранская сторона, собственно, сообщила о церемонии прощания, о месте, о времени, президентом было принято такое решение. Им был уполномочен Володин на совершение этого полета», – уточнил Песков.
Володин отправился в Тегеран по поручению Путина, который 21 мая попросил спикера Госдумы передать соболезнования. Путин также добавил, что Россия готова оказать Ирану экспертную поддержку и помощь в выявлении истинной причины этой катастрофы.
Вертолет с президентом Ирана 19 мая совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. Помимо Раиси, на борту находились иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, а также другие чиновники и экипаж. Все они погибли.
Спасательная операция длилась более 15 часов. Найти место крушения удалось только утром 20 мая. Изначально СМИ писали, что причиной крушения могли стать сложные погодные условия. 20 мая IRNA сообщило, что крушение вертолета произошло из-за технической неисправности. Подробности не уточнялись.