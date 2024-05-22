Песков назвал хамским заявление Блинкена о смерти Раиси
Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, что гражданам Ирана может стать лучше из-за гибели в авиакатастрофе Раиси, является хамским, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он уточнил, что не видел заявления в оригинале.
«Трудно поверить, что дипломат, тем более, такой высокопоставленный представитель такой страны, как США, мог бы сделать такое, дипломатично говоря, неловкое заявление, а говоря по сути – хамское заявление в отношении целого народа», – подчеркнул Песков.
20 мая официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявлял, что США отвергают обвинение в том, что санкции Вашингтона на поставки запчастей в Иран могли привести к поломке вертолета Раиси. Он отмечал, что позиция Вашингтона в отношении Тегерана остается прежней.
Вертолет с президентом Ирана 19 мая совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. Помимо Раиси, на борту находились иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, а также другие чиновники и экипаж. Все они погибли.
Спасательная операция длилась более 15 часов. Найти место крушения удалось только утром 20 мая. Изначально СМИ писали, что причиной крушения могли стать сложные погодные условия. 20 мая IRNA сообщило, что крушение вертолета произошло из-за технической неисправности. Подробности не уточнялись.