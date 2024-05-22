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Путин включил Мединского в совет по культуре и искусству

Ведомости

Помощник президента Владимир Мединский сменил Владимира Толстого на посту секретаря совета по культуре и искусству. Соответствующий указ за подписью президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Толстой тем же указом исключен из состава совета при президенте РФ.

21 мая Путин освободил Толстого от должности советника президента России. Он занимал этот пост с мая 2012 г.

14 мая был опубликован указ Путина, назначающий советником президента председателя комитета Госдумы по культуре Елену Ямпольскую. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Ямпольская будет под кураторством первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко «привлекаться к теме молодежной политики».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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