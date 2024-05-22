Путин включил Мединского в совет по культуре и искусству
Помощник президента Владимир Мединский сменил Владимира Толстого на посту секретаря совета по культуре и искусству. Соответствующий указ за подписью президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
Толстой тем же указом исключен из состава совета при президенте РФ.
21 мая Путин освободил Толстого от должности советника президента России. Он занимал этот пост с мая 2012 г.
14 мая был опубликован указ Путина, назначающий советником президента председателя комитета Госдумы по культуре Елену Ямпольскую. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Ямпольская будет под кураторством первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко «привлекаться к теме молодежной политики».