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Кремль: Россия заинтересована в развитии взаимовыгодных отношений с Чадом

Ведомости

Россия заинтересована в развитии добрых и взаимовыгодных отношений с Чадом, где вступает в должность новый президент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По словам Пескова, ему неизвестно о том, что в Чаде сегодня присутствует кто-то из администрации российского лидера Владимира Путина.

«Мы заинтересованы в налаживании добрых и в развитии добрых, взаимовыгодных, взаимоуважительных отношений со всеми странами Африканского континента, в том числе и с Чадом», – подчеркнул при этом представитель Кремля.

6 мая «президент переходного периода» Чада Махамат Идрис Деби одержал победу на выборах главы государства. Как сообщали «РИА Новости», Идрис Деби набрал 61,03% голосов.

24 января с Идрисом Деби встретился президент России Владимир Путин. Поездка в Москву лидера Чада стала второй с момента обретения независимости от Франции и первой за 56 лет, с 1968 г.

Чад занимает одно из последних мест в Африке по показателям экономического развития (по данным МВФ, в 2023 г. ВВП на душу населения по ППС составил чуть более $1800, 181-е место в мире из 189 стран). Страна, по подсчетам BP, обладает разведанными запасами нефти в 1,5 млрд барр. Разведку и добычу в Чаде вели Chevron, Petronas и Exxon, но из-за политики властей они покинули страну. Сейчас этим занимается китайская CNPC.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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