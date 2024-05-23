Кремль: Россия заинтересована в развитии взаимовыгодных отношений с Чадом
Россия заинтересована в развитии добрых и взаимовыгодных отношений с Чадом, где вступает в должность новый президент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
По словам Пескова, ему неизвестно о том, что в Чаде сегодня присутствует кто-то из администрации российского лидера Владимира Путина.
«Мы заинтересованы в налаживании добрых и в развитии добрых, взаимовыгодных, взаимоуважительных отношений со всеми странами Африканского континента, в том числе и с Чадом», – подчеркнул при этом представитель Кремля.
6 мая «президент переходного периода» Чада Махамат Идрис Деби одержал победу на выборах главы государства. Как сообщали «РИА Новости», Идрис Деби набрал 61,03% голосов.
24 января с Идрисом Деби встретился президент России Владимир Путин. Поездка в Москву лидера Чада стала второй с момента обретения независимости от Франции и первой за 56 лет, с 1968 г.
Чад занимает одно из последних мест в Африке по показателям экономического развития (по данным МВФ, в 2023 г. ВВП на душу населения по ППС составил чуть более $1800, 181-е место в мире из 189 стран). Страна, по подсчетам BP, обладает разведанными запасами нефти в 1,5 млрд барр. Разведку и добычу в Чаде вели Chevron, Petronas и Exxon, но из-за политики властей они покинули страну. Сейчас этим занимается китайская CNPC.