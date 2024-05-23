Кремль: Россия заинтересована в развитии взаимовыгодных отношений с Чадом

Чад занимает одно из последних мест в Африке по показателям экономического развития (по данным МВФ, в 2023 г. ВВП на душу населения по ППС составил чуть более $1800, 181-е место в мире из 189 стран). Страна, по подсчетам BP, обладает разведанными запасами нефти в 1,5 млрд барр. Разведку и добычу в Чаде вели Chevron, Petronas и Exxon, но из-за политики властей они покинули страну. Сейчас этим занимается китайская CNPC.