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МИД КНР рекомендовал США воздержаться от визита членов конгресса на Тайвань

Ведомости

Министерство иностранных дел Китая настояло на соблюдении принципа «одного Китая», отвечая на вопрос о делегации членов конгресса США, которая отправится на Тайвань. Соответствующее заявление сделал официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь во время брифинга.

«Если американские конгрессмены посетят Тайвань, они серьезно нарушат принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, вмешаются во внутренние дела Китая, нанесут ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая. Они также пошлют серьезный неверный сигнал сепаратистским силам, которые выступают за независимость Тайваня», – сказал он.

Делегация членов конгресса США намерена посетить Тайвань в конце мая, чтобы поздравить нового главу администрации острова Лай Циндэ с инаугурацией. Возглавлять делегацию будет глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол.

21 мая Китай выразил протест Южной Корее и Японии из-за посещения их депутатами церемонии вступления в должность главы Тайваня. Посольство Китая в Сеуле заявило, что посещение законодателей нарушает принцип «одного Китая» и дух коммюнике об установлении дипломатических отношений между странами. Посольство Китая в Токио обратило внимание на серьезную историческую ответственность Японии за колонизацию острова, а также призвало страну быть осторожной в своих действиях и заявлениях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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