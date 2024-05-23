МИД КНР рекомендовал США воздержаться от визита членов конгресса на Тайвань
Министерство иностранных дел Китая настояло на соблюдении принципа «одного Китая», отвечая на вопрос о делегации членов конгресса США, которая отправится на Тайвань. Соответствующее заявление сделал официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь во время брифинга.
«Если американские конгрессмены посетят Тайвань, они серьезно нарушат принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, вмешаются во внутренние дела Китая, нанесут ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая. Они также пошлют серьезный неверный сигнал сепаратистским силам, которые выступают за независимость Тайваня», – сказал он.
Делегация членов конгресса США намерена посетить Тайвань в конце мая, чтобы поздравить нового главу администрации острова Лай Циндэ с инаугурацией. Возглавлять делегацию будет глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол.
21 мая Китай выразил протест Южной Корее и Японии из-за посещения их депутатами церемонии вступления в должность главы Тайваня. Посольство Китая в Сеуле заявило, что посещение законодателей нарушает принцип «одного Китая» и дух коммюнике об установлении дипломатических отношений между странами. Посольство Китая в Токио обратило внимание на серьезную историческую ответственность Японии за колонизацию острова, а также призвало страну быть осторожной в своих действиях и заявлениях.