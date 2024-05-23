МИД КНР рекомендовал США воздержаться от визита членов конгресса на Тайвань

21 мая Китай выразил протест Южной Корее и Японии из-за посещения их депутатами церемонии вступления в должность главы Тайваня. Посольство Китая в Сеуле заявило, что посещение законодателей нарушает принцип «одного Китая» и дух коммюнике об установлении дипломатических отношений между странами. Посольство Китая в Токио обратило внимание на серьезную историческую ответственность Японии за колонизацию острова, а также призвало страну быть осторожной в своих действиях и заявлениях.