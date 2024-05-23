Премьер-министр Грузии заявил, что еврокомиссар угрожал ему судьбой Фицо
Еврокомиссар угрожал премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе судьбой премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение. Об этом говорится в заявлении самого Кобахидзе на сайте грузинского правительства.
По его словам, грузинский народ давно привык к различным угрозам, но даже на этом фоне его шокировала угроза, прозвучавшая во время телефонного разговора с одним из еврокомиссаров. В частности, в разговоре, утверждает Кобахидзе, еврокомиссар перечислил ряд мер, которые западные политики могут предпринять после преодоления вето на закон «О прозрачности иностранного влияния», и, перечисляя эти меры, добавил: «Посмотрите, что произошло с Фицо, и вы должны быть очень осторожным».
«Когда в контексте шантажа, связанного с законом "О прозрачности", упоминают премьер-министра Словакии, который несколько дней назад подвергся нападению и который сейчас находится на лечении, это нас крайне беспокоит», – добавил грузинский премьер, пояснив, что посчитал себя обязанным обнародовать эту информацию «в целях профилактики».
14 мая парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект об иностранных агентах. Правительство Грузии заявляло, что законопроект необходим для обеспечения прозрачности, борьбы с «псевдолиберальными ценностями», продвигаемыми иностранцами, и сохранения суверенитета страны. На фоне принятия документа в Тбилиси прошли массовые протесты. Противники инициативы опасаются, что она даст властям намного больше контроля над медиапространством, а также подорвет усилия государства по вхождению Грузии в Евросоюз.