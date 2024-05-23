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Премьер-министр Грузии заявил, что еврокомиссар угрожал ему судьбой Фицо

Ведомости

Еврокомиссар угрожал премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе судьбой премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение. Об этом говорится в заявлении самого Кобахидзе на сайте грузинского правительства.

По его словам, грузинский народ давно привык к различным угрозам, но даже на этом фоне его шокировала угроза, прозвучавшая во время телефонного разговора с одним из еврокомиссаров. В частности, в разговоре, утверждает Кобахидзе, еврокомиссар перечислил ряд мер, которые западные политики могут предпринять после преодоления вето на закон «О прозрачности иностранного влияния», и, перечисляя эти меры, добавил: «Посмотрите, что произошло с Фицо, и вы должны быть очень осторожным».

«Когда в контексте шантажа, связанного с законом "О прозрачности", упоминают премьер-министра Словакии, который несколько дней назад подвергся нападению и который сейчас находится на лечении, это нас крайне беспокоит», – добавил грузинский премьер, пояснив, что посчитал себя обязанным обнародовать эту информацию «в целях профилактики».

14 мая парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект об иностранных агентах. Правительство Грузии заявляло, что законопроект необходим для обеспечения прозрачности, борьбы с «псевдолиберальными ценностями», продвигаемыми иностранцами, и сохранения суверенитета страны. На фоне принятия документа в Тбилиси прошли массовые протесты. Противники инициативы опасаются, что она даст властям намного больше контроля над медиапространством, а также подорвет усилия государства по вхождению Грузии в Евросоюз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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