Премьер-министр Грузии заявил, что еврокомиссар угрожал ему судьбой Фицо

По его словам, грузинский народ давно привык к различным угрозам, но даже на этом фоне его шокировала угроза, прозвучавшая во время телефонного разговора с одним из еврокомиссаров. В частности, в разговоре, утверждает Кобахидзе, еврокомиссар перечислил ряд мер, которые западные политики могут предпринять после преодоления вето на закон «О прозрачности иностранного влияния», и, перечисляя эти меры, добавил: «Посмотрите, что произошло с Фицо, и вы должны быть очень осторожным».