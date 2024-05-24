Пентагон заключил контракт на $1 млрд на постройку двух фрегатов Constellation

Сейчас в стадии проектирования и строительства находятся еще четыре фрегата класса Constellation. Контракт на их создание в 2020 г. Пентагон заключил с компанией Fincantieri Marinette Marine. Впоследствии работа над проектом была задержана, закладка головного фрегата произошла только в апреле 2024 г. USNI News писало, что корабль может быть поставлен флоту США не раньше 2029 г. – на три года позже изначального срока.