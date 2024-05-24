Пентагон заключил контракт на $1 млрд на постройку двух фрегатов Constellation
Минобороны США заключило контракт на $1,04 млрд с компанией Marinette Marine Corp. на проектирование и создание двух фрегатов с управляемым ракетным оружием класса Constellation (FFG 66 и FFG 67). Об этом говорится в заявлении Пентагона.
Работы будут вестись в штатах Висконсин, Нью-Джерси, Иллинойс, Пенсильвания, Нью-Йорк, Огайо, Северная Каролина, Мэриленд и Джорджия. Они должны быть завершены к апрелю 2030 г. Подрядчиком выступает командование военно-морских сил в Вашингтоне.
Сейчас в стадии проектирования и строительства находятся еще четыре фрегата класса Constellation. Контракт на их создание в 2020 г. Пентагон заключил с компанией Fincantieri Marinette Marine. Впоследствии работа над проектом была задержана, закладка головного фрегата произошла только в апреле 2024 г. USNI News писало, что корабль может быть поставлен флоту США не раньше 2029 г. – на три года позже изначального срока.
Фрегаты класса Constellation относятся к типу малых боевых надводных кораблей нового поколения. Они разрабатываются для уничтожения надводных кораблей, обнаружения подводных лодок, а также для осуществления радиоэлектронного противодействия. Фрегат вооружен крылатыми, противокорабельными и управляемыми ракетами.