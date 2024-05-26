«Хамас» заявил о ракетном обстреле Тель-Авива в ответ на действия Израиля в Газе

Военный кабинет Израиля 6 мая принял решение о продолжении операции в палестинском городе Рафах с целью освобождения заложников и давления на группировку «Хамас». Утром того же дня власти еврейского государства призвали жителей эвакуироваться с этой территории и указали, что двигаться следует в сторону гуманитарной зоны в Аль-Маваси и Хан-Юнисе, где им будет оказана помощь.