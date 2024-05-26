«Хамас» заявил о ракетном обстреле Тель-Авива в ответ на действия Израиля в Газе
Центральная часть Израиля подверглась ракетному обстрелу впервые за четыре месяца, ответственность за удары взяла на себя палестинская группировка «Хамас», пишет The Times of Israel.
Над центром страны работает система ПВО «Железный купол», сирены звучат в Тель-Авиве, Герцлии, Кфар-Шмарьягу, Рамат-ха-Шароне, Петах-Тикве и нескольких небольших населенных пунктах, передает издание.
«Бригады аль-Кассама» обстреляли Тель-Авив большим количеством ракет в ответ на резню сионистами мирного населения (в секторе Газа)», – говорится в заявлении военного крыла группировки (цитата по «РИА Новости»).
Боевики могли ударить по центру Израиля из Рафаха, отмечает The Times of Israel, ссылаясь на опубликованные в социальных сетях кадры. По данным Армии обороны Израиля, из города на юге сектора было выпущено около 10 ракет. Позднее израильские военные сообщили, что из Рафаха выпустили восемь ракет, несколько из них были сбиты средствами ПВО.
Там также рассказали, что за прошедшие сутки израильские ВВС нанесли удары и уничтожили более 50 «террористических объектов» по всему сектору Газа, в том числе военные сооружения, хранилища оружия, ракетные пусковые установки, наблюдательные пункты и др.
Военный кабинет Израиля 6 мая принял решение о продолжении операции в палестинском городе Рафах с целью освобождения заложников и давления на группировку «Хамас». Утром того же дня власти еврейского государства призвали жителей эвакуироваться с этой территории и указали, что двигаться следует в сторону гуманитарной зоны в Аль-Маваси и Хан-Юнисе, где им будет оказана помощь.
24 мая Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе. Кроме того, Израиль обязан открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой для беспрепятственных поставок гуманитарной помощи и обеспечить доступ любой комиссии по расследованию в анклав. Суд обязал Израиль отчитаться об исполнении всех мер в течение одного месяца.