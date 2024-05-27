Тайвань сообщил о приближении 21 самолета и 15 кораблей КНР

С 26 по 30 мая на Тайване находится делегация конгресса США во главе с председателем комитета палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом. 27 мая прошла встреча Циндэ с американской делегацией. На ней Циндэ подчеркнул, что Тайвань намерен продолжить укреплять сотрудничество с США.