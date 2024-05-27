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Тайвань сообщил о приближении 21 самолета и 15 кораблей КНР

Ведомости

За последние сутки вооруженные силы (ВС) Тайваня зафиксировали приближение 21 самолета, 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и четырех кораблей морской полиции Китая. Об этом сообщается на сайте минобороны Тайваня.

10 самолетов вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня в юго-западной и юго-восточной частях острова. В минобороны подчеркнули, что ВС Тайваня в ответ задействовали самолеты, корабли ВМФ и береговые ракетные комплексы.

23-24 мая НОАК проводила учения вокруг Тайваня. В маневрах задействованы армия, флот, военно-воздушные силы и ракетные силы. В ходе учений были отработаны патрулирование моря и воздуха, точные удары по ключевым целям, а также прошла проверка боевой готовности НОАК.

Учения прошли спустя несколько дней после инаугурации нового президента Китайской Республики на Тайване Лая Циндэ, состоявшейся 20 мая. Минобороны Тайваня осудило проведение мероприятий НОАК. В ведомстве заявили, что действия Китая ставят под угрозу мир и стабильность в регионе.

С 26 по 30 мая на Тайване находится делегация конгресса США во главе с председателем комитета палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом. 27 мая прошла встреча Циндэ с американской делегацией. На ней Циндэ подчеркнул, что Тайвань намерен продолжить укреплять сотрудничество с США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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