Тайвань сообщил о приближении 21 самолета и 15 кораблей КНР
За последние сутки вооруженные силы (ВС) Тайваня зафиксировали приближение 21 самолета, 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и четырех кораблей морской полиции Китая. Об этом сообщается на сайте минобороны Тайваня.
10 самолетов вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня в юго-западной и юго-восточной частях острова. В минобороны подчеркнули, что ВС Тайваня в ответ задействовали самолеты, корабли ВМФ и береговые ракетные комплексы.
23-24 мая НОАК проводила учения вокруг Тайваня. В маневрах задействованы армия, флот, военно-воздушные силы и ракетные силы. В ходе учений были отработаны патрулирование моря и воздуха, точные удары по ключевым целям, а также прошла проверка боевой готовности НОАК.
Учения прошли спустя несколько дней после инаугурации нового президента Китайской Республики на Тайване Лая Циндэ, состоявшейся 20 мая. Минобороны Тайваня осудило проведение мероприятий НОАК. В ведомстве заявили, что действия Китая ставят под угрозу мир и стабильность в регионе.
С 26 по 30 мая на Тайване находится делегация конгресса США во главе с председателем комитета палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом. 27 мая прошла встреча Циндэ с американской делегацией. На ней Циндэ подчеркнул, что Тайвань намерен продолжить укреплять сотрудничество с США.