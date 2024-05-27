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Посол Киргизии в России освобождена от должности

Ведомости

Гульнара-Клара Самат освобождена от должности посла Киргизии в России. Об этом сообщила пресс-служба президента страны.

«Согласно указу, подписанному президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, в связи с переходом на другую работу Самат Гульнара-Клара освобождена от должности чрезвычайного и полномочного посла Киргизии и в Армении по совместительству с резиденцией в РФ в городе Москва», – говорится в сообщении.

Самат 60 лет, в 2005-2006 гг. она занимала пост советника посольства Киргизии в РФ, затем была пресс-секретарем президента республики (тогда им был Курманбек Бакиев). На должности чрезвычайного и полномочного посла Киргизии в России служила с 22 февраля 2021 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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