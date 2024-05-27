Посол Киргизии в России освобождена от должности
Гульнара-Клара Самат освобождена от должности посла Киргизии в России. Об этом сообщила пресс-служба президента страны.
«Согласно указу, подписанному президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, в связи с переходом на другую работу Самат Гульнара-Клара освобождена от должности чрезвычайного и полномочного посла Киргизии и в Армении по совместительству с резиденцией в РФ в городе Москва», – говорится в сообщении.
Самат 60 лет, в 2005-2006 гг. она занимала пост советника посольства Киргизии в РФ, затем была пресс-секретарем президента республики (тогда им был Курманбек Бакиев). На должности чрезвычайного и полномочного посла Киргизии в России служила с 22 февраля 2021 г.