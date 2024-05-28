Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года
Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16 до 2028 г. Об этом сообщила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб в эфире радиостанции Bel RTL.
Отмечается, что первые истребители поступят на Украину уже в этом году. Глава ведомства впервые озвучила объемы поставок. Истребители будут поставляться на Украину по мере того, как Бельгия будет получать от США F-35, которые Брюссель заказал в 2018 г.
26 апреля министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что истребители F-16 начнут прибывать на Украину вместе с обученными пилотами в этом году. При этом осенью 2023 г. Остин заявлял, что Киев получит истребители не раньше весны 2024 г.
В тот же день премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо и министр обороны королевства Людивин Дедондер заявили, что Бельгия может поставить Украине истребители F-16 до конца этого года. Кроме того, поставить истребители F-16 обещала Дания. 14 мая премьер-министр страны Метте Фредериксен заявила, что F-16 появятся на Украине в течение месяца.
24 мая стало известно, что первая группа пилотов ВСУ закончила обучение управлению истребителями F-16 в Аризоне. Пилоты проходили подготовку на 162-й военно-воздушной базе Национальной гвардии в Тусоне. Планируется, что Украина получит более 60 истребителей F-16 из Норвегии, Дании, Нидерландов и Бельгии.