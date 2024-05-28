Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года

Ведомости

Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16 до 2028 г. Об этом сообщила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб в эфире радиостанции Bel RTL.

Отмечается, что первые истребители поступят на Украину уже в этом году. Глава ведомства впервые озвучила объемы поставок. Истребители будут поставляться на Украину по мере того, как Бельгия будет получать от США F-35, которые Брюссель заказал в 2018 г.

26 апреля министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что истребители F-16 начнут прибывать на Украину вместе с обученными пилотами в этом году. При этом осенью 2023 г. Остин заявлял, что Киев получит истребители не раньше весны 2024 г.

В тот же день премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо и министр обороны королевства Людивин Дедондер заявили, что Бельгия может поставить Украине истребители F-16 до конца этого года. Кроме того, поставить истребители F-16 обещала Дания. 14 мая премьер-министр страны Метте Фредериксен заявила, что F-16 появятся на Украине в течение месяца.

24 мая стало известно, что первая группа пилотов ВСУ закончила обучение управлению истребителями F-16 в Аризоне. Пилоты проходили подготовку на 162-й военно-воздушной базе Национальной гвардии в Тусоне. Планируется, что Украина получит более 60 истребителей F-16 из Норвегии, Дании, Нидерландов и Бельгии.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных