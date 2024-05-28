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Медведев: Россия близка к установлению полноформатных отношений с талибами

Ведомости

Россия близка к установлению полноформатных отношений с представителями движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ), рассказал ТАСС заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

«Двадцать лет – это достаточно длительный период, в ходе которого история совершила немало серьезных пируэтов», – отметил Медведев.

По его словам, раньше террористами считались талибы, а партнерами в борьбе с экстремизмом – американцы. Теперь все изменилось, констатировал зампредседателя СБ РФ.

27 мая МИД и Минюст России доложили президенту России Владимиру Путину, что «Талибан» можно исключить из списка запрещенных организаций. Кабулов заявил, что МИД занимает позитивную позицию по этому вопросу, а исключение «Талибана» обязательно – без этого о признании готовить преждевременно.

Радикальное исламистское военизированное движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в августе 2021 г., свергнув правительство президента Ашрафа Гани. Власть талибов не признана ни одним из государств, входящих в ООН, при этом многие страны поддерживают контакты с движением, в том числе и Россия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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