Медведев: Россия близка к установлению полноформатных отношений с талибами
Россия близка к установлению полноформатных отношений с представителями движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ), рассказал ТАСС заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.
«Двадцать лет – это достаточно длительный период, в ходе которого история совершила немало серьезных пируэтов», – отметил Медведев.
По его словам, раньше террористами считались талибы, а партнерами в борьбе с экстремизмом – американцы. Теперь все изменилось, констатировал зампредседателя СБ РФ.
27 мая МИД и Минюст России доложили президенту России Владимиру Путину, что «Талибан» можно исключить из списка запрещенных организаций. Кабулов заявил, что МИД занимает позитивную позицию по этому вопросу, а исключение «Талибана» обязательно – без этого о признании готовить преждевременно.
Радикальное исламистское военизированное движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в августе 2021 г., свергнув правительство президента Ашрафа Гани. Власть талибов не признана ни одним из государств, входящих в ООН, при этом многие страны поддерживают контакты с движением, в том числе и Россия.