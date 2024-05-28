Медведев: Россия близка к установлению полноформатных отношений с талибами

Радикальное исламистское военизированное движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в августе 2021 г., свергнув правительство президента Ашрафа Гани. Власть талибов не признана ни одним из государств, входящих в ООН, при этом многие страны поддерживают контакты с движением, в том числе и Россия.