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Бельгия и Украина подписали соглашение о безопасности

Ведомости

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Брюсселе двустороннее соглашение о безопасности. Об этом сообщил бельгийский премьер на своей странице в X. 

«Сегодня Бельгия подписывает соглашение с Украиной о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочной поддержке», – написал Де Кро.

Зеленский в X уточнил, что соглашение включает военную помощь в размере 977 млн евро, а также обязательство Брюсселя оказывать поддержку Украине в течение 10 лет. В документе говорится, что Бельгия передаст ВСУ 30 истребителей F-16 до 2028 г., первые из них поступят на Украину уже в этом году.

По словам украинского лидера, соглашение также предусматривает сотрудничество в оборонно-промышленной сфере, поддержку «формулы мира», усиление антироссийских санкций, использование замороженных российских активов и восстановление экономики Украины.

Президент Украины находится с визитом в Бельгии 28 мая. Ожидается, что он посетит военный аэропорт Мельсбрук, где встретится с пилотами, инструкторами и техническими специалистами истребителей F-16.

Российские власти неоднократно критиковали поставки вооружения Украине и призывали Запад прекратить их. Комментируя планы западных стран отправить Киеву F-16, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские войска будут уничтожать истребители на территории Украины, как и другую военную технику.

Страны G7 договорились предоставить украинской стороне двусторонние гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 г. В этом году Зеленский уже подписал двусторонние соглашения по безопасности с Финляндией, Нидерландами, Италией, Канадой, Данией, Латвией, Германией, Францией, Великобританией и Испанией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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