Бельгия и Украина подписали соглашение о безопасности

Зеленский в X уточнил, что соглашение включает военную помощь в размере 977 млн евро, а также обязательство Брюсселя оказывать поддержку Украине в течение 10 лет. В документе говорится, что Бельгия передаст ВСУ 30 истребителей F-16 до 2028 г., первые из них поступят на Украину уже в этом году.