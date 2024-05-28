Бельгия и Украина подписали соглашение о безопасности
Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Брюсселе двустороннее соглашение о безопасности. Об этом сообщил бельгийский премьер на своей странице в X.
«Сегодня Бельгия подписывает соглашение с Украиной о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочной поддержке», – написал Де Кро.
Зеленский в X уточнил, что соглашение включает военную помощь в размере 977 млн евро, а также обязательство Брюсселя оказывать поддержку Украине в течение 10 лет. В документе говорится, что Бельгия передаст ВСУ 30 истребителей F-16 до 2028 г., первые из них поступят на Украину уже в этом году.
По словам украинского лидера, соглашение также предусматривает сотрудничество в оборонно-промышленной сфере, поддержку «формулы мира», усиление антироссийских санкций, использование замороженных российских активов и восстановление экономики Украины.
Президент Украины находится с визитом в Бельгии 28 мая. Ожидается, что он посетит военный аэропорт Мельсбрук, где встретится с пилотами, инструкторами и техническими специалистами истребителей F-16.
Российские власти неоднократно критиковали поставки вооружения Украине и призывали Запад прекратить их. Комментируя планы западных стран отправить Киеву F-16, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские войска будут уничтожать истребители на территории Украины, как и другую военную технику.
Страны G7 договорились предоставить украинской стороне двусторонние гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 г. В этом году Зеленский уже подписал двусторонние соглашения по безопасности с Финляндией, Нидерландами, Италией, Канадой, Данией, Латвией, Германией, Францией, Великобританией и Испанией.