Столтенберг: снятие ограничений на удары по РФ не вовлечет НАТО в конфликт
Снятие ограничений на использование Украиной иностранного оружия для ударов по российской территории не вовлечет НАТО в конфликт, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на заседании министров обороны стран Евросоюза (ЕС), передает ТАСС.
«Некоторые страны не ставили никаких ограничений, другие поставили их. Я решительно верю, что те страны, которые решили снимать ограничения, не делают НАТО частью конфликта», – подчеркнул генсек НАТО.
Столтенберг добавил, что НАТО не планирует направлять военных на Украину и как-либо участвовать в боевых действиях.
28 мая глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры обороны стран ЕС 28 мая обсудят вопрос снятия ограничений на использование Украиной западного оружия для ударов по России.
В этот же день премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что использование иностранного оружия Украиной для ударов по целям на территории России возможно. Позицию чешского политика разделяет и министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. По ее мнению, Украина якобы вправе наносить удары по целям на территории РФ.
27 мая Боррель также сообщил, что министры иностранных дел ЕС провели заседание по этой теме. Вопрос начал активно обсуждаться членами объединения после того, как 24 мая Столтенберг в интервью The Economist призвал союзников по альянсу, поставляющих оружие Украине, отменить запрет на его использование для нанесения ударов по военным объектам в России. Спустя несколько дней он также заявил, что НАТО создаст постоянную структуру, которая будет заниматься отправкой Киеву оружия «непрерывным потоком», обучать военных и финансировать всю эту деятельность.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Столтенберга, заметил, что силы альянса уже находятся в прямой конфронтации с Россией и продолжают повышать градус эскалации.