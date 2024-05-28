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Песков: конференция по Украине с участием РФ в Саудовской Аравии не обсуждается

Ведомости

Речи о конференции по урегулированию конфликта на Украине с участием России и Саудовской Аравии в настоящий момент не ведется, заявил корреспонденту RT пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это все такие, знаете, гипотетические рассуждения», – отметил Песков.

По его словам, сейчас ведется большое количество таких обсуждений со ссылкой на эфемерные источники. К этому вряд ли можно серьезно относиться, уточнил пресс-секретарь президента.

27 мая Bloomberg со ссылкой на неназванные официальные лица сообщил, что Евросоюз рассчитывает на проведение осенью 2024 г. встречи по Украине в Саудовской Аравии с участием России.

По словам собеседников агентства, для властей ЕС является важным вопрос, как перейти от июньской конференции к возможному саммиту в Саудовской Аравии.

15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по Украине, во время которого его участники обсудят «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского и другие мирные инициативы, «основанные на Уставе ООН и ключевых принципах международного права». Более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств были приглашены на саммит, среди них – представители стран G7, G20, БРИКС и члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Россию при этом на конференцию не позвали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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