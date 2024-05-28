Песков: конференция по Украине с участием РФ в Саудовской Аравии не обсуждается
Речи о конференции по урегулированию конфликта на Украине с участием России и Саудовской Аравии в настоящий момент не ведется, заявил корреспонденту RT пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это все такие, знаете, гипотетические рассуждения», – отметил Песков.
По его словам, сейчас ведется большое количество таких обсуждений со ссылкой на эфемерные источники. К этому вряд ли можно серьезно относиться, уточнил пресс-секретарь президента.
27 мая Bloomberg со ссылкой на неназванные официальные лица сообщил, что Евросоюз рассчитывает на проведение осенью 2024 г. встречи по Украине в Саудовской Аравии с участием России.
По словам собеседников агентства, для властей ЕС является важным вопрос, как перейти от июньской конференции к возможному саммиту в Саудовской Аравии.
15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по Украине, во время которого его участники обсудят «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского и другие мирные инициативы, «основанные на Уставе ООН и ключевых принципах международного права». Более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств были приглашены на саммит, среди них – представители стран G7, G20, БРИКС и члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Россию при этом на конференцию не позвали.