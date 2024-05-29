Палестинские боевики опубликовали видео с похищенным в Израиле россиянином

The Times of Israel пишет, что видео с Труфановым длится 30 секунд, в нем не указана дата и нет никакой информации, которая указывала бы на время съемки. В ролике россиянин называет свое имя и обещает рассказать в ближайшие дни, что произошло с ним и другими заложниками в Газе.