Палестинские боевики опубликовали видео с похищенным в Израиле россиянином
Палестинская радикальная группировка «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России) опубликовала видео с россиянином Александром Труфановым, которого удерживают в заложниках в секторе Газа с 7 октября прошлого года. Об этом сообщило посольство Израиля в России.
По данным дипмиссии, Труфанова похитили вместе с бабушкой, мамой и невестой. Последних вернули в Израиль в рамках первой сделки по освобождению заложников, Труфанов же остается в Газе. Помимо российского, у него также есть израильское гражданство. Утверждается, что отец россиянина был убит террористами.
The Times of Israel пишет, что видео с Труфановым длится 30 секунд, в нем не указана дата и нет никакой информации, которая указывала бы на время съемки. В ролике россиянин называет свое имя и обещает рассказать в ближайшие дни, что произошло с ним и другими заложниками в Газе.
7 октября 2023 г. палестинское движение «Хамас» напало на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 250 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи».
19 мая советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил, что в заложниках по-прежнему остаются 128 человек, 39 из них считаются погибшими. Освободить из плена удалось также 128 человек. Еще одна женщина числится пропавшей без вести. В апреле посол Израиля в России Симона Гальперин уточняла, что в секторе Газа в заложниках остаются трое россиян.