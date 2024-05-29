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«РИА Новости»: ЕСПЧ начал процесс по делу против Украины о пытках военного РФ

Ведомости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запустил процесс по делу против Украины о пытках российского военнопленного Дениса Резникова. Об этом сообщила донецкая правозащитница Ирина Вихорева, передает «РИА Новости».

По ее словам, процесс получил название «Резников против Украины». Пока суд не уведомил украинское правительство о начале дела.

«Нам дали время до конца июня, чтобы собрать дополнительные материалы и составить текст апелляции. Этим сейчас и занимается адвокат», – уточнила Вихорева.

Она добавила, что информацию о пытках Резникова также направили в МИД Швейцарии. На конференции по Украине, которая состоится 15-16 июня в Бюргенштоке, будет в том числе обсуждаться тема военнопленных. Вихорева подчеркнула, что Европейский комитет по предотвращению пыток также внес имя Дениса Резникова в свой список.

Денис Резников участвовал в боевых действия с конца 2022 г. в качестве добровольца. Спустя полтора года попал в плен под Красногоровкой. Украина требовала от его дочери фотографии военных объектов, в обмен пообещав прекратить издевательства над Резниковым. Дочь военнослужащего обратилась за помощью к правозащитникам. Отмечается, что до начала спецоперации Резников работал на шахте в Донецке.

В конце марта 2024 г. управление верховного комиссара ООН по правам человека представило доклад о ситуации с правами человека на Украине за период с декабря 2023 г. по 29 февраля. В нем приводилась информация о пытках российских военных. В частности, их удерживали долгое время в подвалах частных зданий, избивали во время допросов, пытали током и угрожали сексуальным насилием.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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