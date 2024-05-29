«РИА Новости»: ЕСПЧ начал процесс по делу против Украины о пытках военного РФ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запустил процесс по делу против Украины о пытках российского военнопленного Дениса Резникова. Об этом сообщила донецкая правозащитница Ирина Вихорева, передает «РИА Новости».
По ее словам, процесс получил название «Резников против Украины». Пока суд не уведомил украинское правительство о начале дела.
«Нам дали время до конца июня, чтобы собрать дополнительные материалы и составить текст апелляции. Этим сейчас и занимается адвокат», – уточнила Вихорева.
Она добавила, что информацию о пытках Резникова также направили в МИД Швейцарии. На конференции по Украине, которая состоится 15-16 июня в Бюргенштоке, будет в том числе обсуждаться тема военнопленных. Вихорева подчеркнула, что Европейский комитет по предотвращению пыток также внес имя Дениса Резникова в свой список.
Денис Резников участвовал в боевых действия с конца 2022 г. в качестве добровольца. Спустя полтора года попал в плен под Красногоровкой. Украина требовала от его дочери фотографии военных объектов, в обмен пообещав прекратить издевательства над Резниковым. Дочь военнослужащего обратилась за помощью к правозащитникам. Отмечается, что до начала спецоперации Резников работал на шахте в Донецке.
В конце марта 2024 г. управление верховного комиссара ООН по правам человека представило доклад о ситуации с правами человека на Украине за период с декабря 2023 г. по 29 февраля. В нем приводилась информация о пытках российских военных. В частности, их удерживали долгое время в подвалах частных зданий, избивали во время допросов, пытали током и угрожали сексуальным насилием.