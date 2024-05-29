«РИА Новости»: ЕСПЧ начал процесс по делу против Украины о пытках военного РФ

В конце марта 2024 г. управление верховного комиссара ООН по правам человека представило доклад о ситуации с правами человека на Украине за период с декабря 2023 г. по 29 февраля. В нем приводилась информация о пытках российских военных. В частности, их удерживали долгое время в подвалах частных зданий, избивали во время допросов, пытали током и угрожали сексуальным насилием.