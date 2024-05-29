Азербайджан начнет заселять бывший Степанакерт в сентябре
Переселение в Ханкенди (бывший Степанакерт) начнется в сентябре 2024 г. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в город Ходжалы, сообщает «Азертадж».
«Первыми переедут студенты и их преподаватели. Карабахский университет приступает к деятельности. Поэтому с одной стороны будет Ханкенди, с другой – Агдам, и в город Агдам люди начнут возвращаться в следующем году», – пояснил Алиев.
19–20 сентября 2023 г. Азербайджан провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе, необходимые для «восстановления конституционного строя». Баку требовал расформировать правительство Карабаха и вывести армянские войска. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций. По итогам конфликта к 1 октября 100 514 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион, большинство из них обосновались в соседней Армении.
15 октября 2023 г. Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в бывшей столице Нагорного Карабаха Степанакерте. Сейчас город называется Ханкенди. 17 октября Алиев заявил, что тема карабахского конфликта окончательно закрыта.