Азербайджан начнет заселять бывший Степанакерт в сентябре

19–20 сентября 2023 г. Азербайджан провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе, необходимые для «восстановления конституционного строя». Баку требовал расформировать правительство Карабаха и вывести армянские войска. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций. По итогам конфликта к 1 октября 100 514 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион, большинство из них обосновались в соседней Армении.