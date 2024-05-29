Правозащитники раскритиковали Никки Хейли за надпись на снаряде армии Израиля

29 мая стало известно, что при ударе по палаточному лагерю перемещенных палестинцев в Рафахе использовались боеприпасы производства США. Это следует из анализа видео с места происшествия, на котором эксперты зафиксировали хвост авиабомбы GBU-39 (SDB). Она производится компанией Boeing, представляет собой высокоточный боеприпас, предназначенный для поражения стратегически важных точечных целей и приводящий к низкому побочному ущербу.