Правозащитники раскритиковали Никки Хейли за надпись на снаряде армии Израиля
Правозащитники раскритиковали экс-кандидата в президенты США Никки Хейли за надпись «покончите с ними» на артиллерийском снаряде Армии обороны Израиля. Об этом пишет журнал Newsweek.
На этой неделе Никки Хейли посетила южные поселения Израиля и оставила слова поддержки на боеприпасе ЦАХАЛ.
«Покончите с ними! Америка любит Израиль, всегда», – написала она. Соответствующую фотографию опубликовал депутат кнессета от партии «Ликуд» Дани Данон.
Издание отмечает, что фотография с надписью Хейли на снаряде распространилась по социальным сетям и вызвала возмущение общественности. Совладелец арабо-еврейского движения Standing Together Алон Ли Грин, комментируя ситуацию, назвал поступок Хейли отвратительным. Американский активист Омар Сулейман заявил, что ее действия являются свидетельством морального разложения.
29 мая стало известно, что при ударе по палаточному лагерю перемещенных палестинцев в Рафахе использовались боеприпасы производства США. Это следует из анализа видео с места происшествия, на котором эксперты зафиксировали хвост авиабомбы GBU-39 (SDB). Она производится компанией Boeing, представляет собой высокоточный боеприпас, предназначенный для поражения стратегически важных точечных целей и приводящий к низкому побочному ущербу.