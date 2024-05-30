Лавров: переговоры с Украиной должны опираться на «реалии на земле»

После начала спецоперации России на Украине состоялось несколько раундов переговоров между сторонами. Первые три встречи прошли в Белоруссии, четвертая – в Стамбуле. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин рассказал, что в марте 2022 г. переговоры с Стамбуле сорвал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, который настоял на том, что Украина должна продолжать противостояние с Россией.