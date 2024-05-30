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Лавров: переговоры с Украиной должны опираться на «реалии на земле»

Ведомости

Политическое урегулирование ситуации на Украине должно основываться на принципе неделимости безопасности и реалиях на земле. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «РИА Новости».

«Переговоры должны опираться на принцип неделимости безопасности и реалии на земле», – ответил он на вопрос о возможности ускорения процесса урегулирования украинского кризиса.

Лавров отметил, что Москва разделяет позицию Пекина о необходимости устранения первопричин конфликта. Речь также идет об учете интересов всех сторон и выходе на договоренности на основе принципа равной и неделимой безопасности, пояснил министр. Такой подход также предполагает «уважение сложившихся на земле реалий», подчеркнул он.

Дипломат допустил, что возможная мирная конференция по Украине с участием как Москвы, так и Киева могла бы стать продолжением усилий Китая по урегулированию конфликта.

После начала спецоперации России на Украине состоялось несколько раундов переговоров между сторонами. Первые три встречи прошли в Белоруссии, четвертая – в Стамбуле. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин рассказал, что в марте 2022 г. переговоры с Стамбуле сорвал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, который настоял на том, что Украина должна продолжать противостояние с Россией.

Российские власти ранее неоднократно заявляли о готовности к переговорам с Киевом, но только исходя из реалий на земле. Возобновлению диалога мешает, в частности, указ украинского лидера Владимира Зеленского, который запрещает переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин. Западные страны поддерживают украинскую «формулу мира». Российская сторона указывает на несостоятельность этой инициативы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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