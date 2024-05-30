Лавров: переговоры с Украиной должны опираться на «реалии на земле»
Политическое урегулирование ситуации на Украине должно основываться на принципе неделимости безопасности и реалиях на земле. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «РИА Новости».
«Переговоры должны опираться на принцип неделимости безопасности и реалии на земле», – ответил он на вопрос о возможности ускорения процесса урегулирования украинского кризиса.
Лавров отметил, что Москва разделяет позицию Пекина о необходимости устранения первопричин конфликта. Речь также идет об учете интересов всех сторон и выходе на договоренности на основе принципа равной и неделимой безопасности, пояснил министр. Такой подход также предполагает «уважение сложившихся на земле реалий», подчеркнул он.
Дипломат допустил, что возможная мирная конференция по Украине с участием как Москвы, так и Киева могла бы стать продолжением усилий Китая по урегулированию конфликта.
После начала спецоперации России на Украине состоялось несколько раундов переговоров между сторонами. Первые три встречи прошли в Белоруссии, четвертая – в Стамбуле. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин рассказал, что в марте 2022 г. переговоры с Стамбуле сорвал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, который настоял на том, что Украина должна продолжать противостояние с Россией.
Российские власти ранее неоднократно заявляли о готовности к переговорам с Киевом, но только исходя из реалий на земле. Возобновлению диалога мешает, в частности, указ украинского лидера Владимира Зеленского, который запрещает переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин. Западные страны поддерживают украинскую «формулу мира». Российская сторона указывает на несостоятельность этой инициативы.