Reuters: США бойкотируют заседание ООН в память о Раиси

В первом отчете от 23 мая генштаб Ирана указал, что на корпусе разбившегося самолета не было обнаружено следов воздействия пуль. Вертолет следовал по запланированному маршруту и не отклонялся от него. Примерно за полторы минуты до катастрофы пилот смог связаться со своими коллегами, которые управляли двумя другими вертолетами из сопровождения Раиси. Отмечается, что вертолет Раиси загорелся только после столкновения с горой.