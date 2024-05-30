Reuters: США бойкотируют заседание ООН в память о Раиси
США бойкотируют заседание Организации объединенных наций (ООН), посвященное погибшему в авиакатастрофе президенту Ирана Эбрахиму Раиси, передает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.
По его словам, США не будут присутствовать на церемонии организации «ни в каком качестве». Собеседник агентства уточнил, что во время пребывания у власти Раиси в Иране наблюдались нарушения прав человека.
29 мая агентство IRNA сообщило, что генштаб вооруженных сил Ирана исключил версию падения вертолета Раиси из-за взрыва.
В первом отчете от 23 мая генштаб Ирана указал, что на корпусе разбившегося самолета не было обнаружено следов воздействия пуль. Вертолет следовал по запланированному маршруту и не отклонялся от него. Примерно за полторы минуты до катастрофы пилот смог связаться со своими коллегами, которые управляли двумя другими вертолетами из сопровождения Раиси. Отмечается, что вертолет Раиси загорелся только после столкновения с горой.
19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном. Помимо Раиси на борту находился министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян, а также другие высокопоставленные чиновники и экипаж. Все они погибли.