Китай выразил готовность работать с арабскими странами над долгосрочным миром

CCTV отмечает, что в целом стратегическое взаимодействие между Китаем и арабскими странами продолжает укрепляться. Китай подписал документ о сотрудничестве в рамках инициативы «Пояс и путь» с 22 арабскими странами и Лигой арабских государств, а также добился прогресса в торговле, энергетике, инфраструктурном строительстве и других областях.