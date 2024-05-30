Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Китай выразил готовность работать с арабскими странами над долгосрочным миром

Ведомости

Китай выразил готовность содействовать арабским странам для достижения долгосрочного мира и стабильности. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии открытия 10-й министерской конференции Форума сотрудничества Китая и арабских государств.

«Мы готовы сотрудничать с арабскими странами во имя соблюдения целей и принципов Устава ООН, уважения независимого выбора людей всех стран, уважения объективной реальности, которая сформирована историей, а также во имя поиска справедливого решения острых проблем, способствуя долгосрочному миру и стабильности», – сказал он.

Кроме того, Си Цзиньпин анонсировал дополнительную гуманитарную помощь сектору Газа. Китай выделит 500 млн юаней ($68,9 млн) для ликвидации кризиса в анклаве помимо первоначально предоставленных 100 млн юаней ($13,7 млн). Государство также выделит ООН $33 млн для помощи палестинским беженцам.

CCTV отмечает, что в целом стратегическое взаимодействие между Китаем и арабскими странами продолжает укрепляться. Китай подписал документ о сотрудничестве в рамках инициативы «Пояс и путь» с 22 арабскими странами и Лигой арабских государств, а также добился прогресса в торговле, энергетике, инфраструктурном строительстве и других областях.

6 мая военный кабинет Израиля принял решение о продолжении операции в палестинском городе Рафах с целью освобождения заложников и давления на группировку «Хамас». 14 мая израильские военные вторглись в восточные кварталы города и начали зачистку района от боевиков, а 28 мая израильские танки впервые с начала военной операции в Рафахе на юге сектора Газа вошли в центр города.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных