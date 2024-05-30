Китай выразил готовность работать с арабскими странами над долгосрочным миром
Китай выразил готовность содействовать арабским странам для достижения долгосрочного мира и стабильности. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии открытия 10-й министерской конференции Форума сотрудничества Китая и арабских государств.
«Мы готовы сотрудничать с арабскими странами во имя соблюдения целей и принципов Устава ООН, уважения независимого выбора людей всех стран, уважения объективной реальности, которая сформирована историей, а также во имя поиска справедливого решения острых проблем, способствуя долгосрочному миру и стабильности», – сказал он.
Кроме того, Си Цзиньпин анонсировал дополнительную гуманитарную помощь сектору Газа. Китай выделит 500 млн юаней ($68,9 млн) для ликвидации кризиса в анклаве помимо первоначально предоставленных 100 млн юаней ($13,7 млн). Государство также выделит ООН $33 млн для помощи палестинским беженцам.
CCTV отмечает, что в целом стратегическое взаимодействие между Китаем и арабскими странами продолжает укрепляться. Китай подписал документ о сотрудничестве в рамках инициативы «Пояс и путь» с 22 арабскими странами и Лигой арабских государств, а также добился прогресса в торговле, энергетике, инфраструктурном строительстве и других областях.
6 мая военный кабинет Израиля принял решение о продолжении операции в палестинском городе Рафах с целью освобождения заложников и давления на группировку «Хамас». 14 мая израильские военные вторглись в восточные кварталы города и начали зачистку района от боевиков, а 28 мая израильские танки впервые с начала военной операции в Рафахе на юге сектора Газа вошли в центр города.