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Reuters: Макрон просил у Трюдо разрешение на использование российского титана

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в марте с премьер-министром Канады Джастином Трюдо попросил его в качестве исключения разрешить нескольким компаниям, включая Airbus, использовать российский титан, несмотря на санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, Макрон приложил «значительные усилия», чтобы убедить Трюдо помочь компаниям. Позицию Франции поддержала еще одна неназванная европейская страна. Премьер-министр Канады согласился.

«Добиться отмены санкций было нелегко. Я думаю, если бы французское правительство не поднимало вопрос на таком уровне, мы бы держались довольно твердо», – уточнил агентству канадский источник.

Офисы Макрона и Трюдо отказались комментировать информацию Reuters, а в Airbus заявили, что «соблюдают все применимые санкции, связанные с Россией».

24 апреля Reuters сообщил, что Канада предоставила Airbus разрешение на использование российского титана при производстве вопреки санкциям.

В декабре 2022 г. после начала спецоперации России на Украине авиастроительный концерн Airbus сообщал о намерении «избавиться от зависимости» от поставок титана из России в течение нескольких месяцев. Компания также отмечала, что расширила закупки в США и Японии, при этом сертификация новых поставщиков из-за строгих аэрокосмических стандартов может занять годы.

Россия является крупнейшим производителем титана, использующегося преимущественно в авиационных двигателях и шасси для больших самолетов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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