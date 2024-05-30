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Правительство Финляндии внесло в парламент оборонное соглашение с США

Ведомости

Правительство Финляндии представило в парламент предложение о принятии и вступлении в силу соглашения об оборонном сотрудничестве между Финляндией и Соединенными Штатами (DCA). Об этом сообщается на сайте финского МИДа.

Согласно предложению, для принятия соглашения потребуется решение парламента большинством в две трети голосов.

Соглашение призвано обеспечить современную основу для оборонного сотрудничества с Соединенными Штатами. Оно регулирует возможность военного присутствия США в Финляндии в любых ситуациях, связанных с безопасностью, и способствует развитию регионального сотрудничества. Соглашение «улучшит условия для поддержки Финляндии США и укрепит безопасность Финляндии как члена НАТО».

DCA предусматривает въезд на территорию Финляндии и передвижение по ней американских войск, а также использование согласованных объектов и районов. Соглашение также предусматривает предварительное размещение оборонного оборудования, предметов снабжения и материальных средств, а также правовой статус американских сил и гражданского персонала. Фактическое действие DCA будет зависеть от степени будущего сотрудничества между Финляндией и США.

В апреле 2023 г. Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. После вступления республики в военный альянс в российском МИДе предупреждали о возросших угрозах столкновения с НАТО. Президент России Владимир Путин допускал, что у Хельсинки могут возникнуть проблемы на фоне присоединения к военному блоку.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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