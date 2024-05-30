Правительство Финляндии внесло в парламент оборонное соглашение с США

DCA предусматривает въезд на территорию Финляндии и передвижение по ней американских войск, а также использование согласованных объектов и районов. Соглашение также предусматривает предварительное размещение оборонного оборудования, предметов снабжения и материальных средств, а также правовой статус американских сил и гражданского персонала. Фактическое действие DCA будет зависеть от степени будущего сотрудничества между Финляндией и США.