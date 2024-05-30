Правительство Финляндии внесло в парламент оборонное соглашение с США
Правительство Финляндии представило в парламент предложение о принятии и вступлении в силу соглашения об оборонном сотрудничестве между Финляндией и Соединенными Штатами (DCA). Об этом сообщается на сайте финского МИДа.
Согласно предложению, для принятия соглашения потребуется решение парламента большинством в две трети голосов.
Соглашение призвано обеспечить современную основу для оборонного сотрудничества с Соединенными Штатами. Оно регулирует возможность военного присутствия США в Финляндии в любых ситуациях, связанных с безопасностью, и способствует развитию регионального сотрудничества. Соглашение «улучшит условия для поддержки Финляндии США и укрепит безопасность Финляндии как члена НАТО».
DCA предусматривает въезд на территорию Финляндии и передвижение по ней американских войск, а также использование согласованных объектов и районов. Соглашение также предусматривает предварительное размещение оборонного оборудования, предметов снабжения и материальных средств, а также правовой статус американских сил и гражданского персонала. Фактическое действие DCA будет зависеть от степени будущего сотрудничества между Финляндией и США.
В апреле 2023 г. Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. После вступления республики в военный альянс в российском МИДе предупреждали о возросших угрозах столкновения с НАТО. Президент России Владимир Путин допускал, что у Хельсинки могут возникнуть проблемы на фоне присоединения к военному блоку.