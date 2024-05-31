В Киеве прозвучали взрывы
В Киеве слышны взрывы, в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает «Общественное.Новости».
По данным Киевской военной администрации, в Киевской области работает ПВО, там также объявлена воздушная тревога.
«Общественное» пишет, что ПВО сбила все цели. Из-за падения обломков произошло возгорание в одном нежилом здании в Голосеевском районе Киева. Мэр Киева Виталий Кличко атаку пока не комментировал.
В ночь на 31 мая взрывы также прозвучали в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.
С начала спецоперации Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В апреле 2024 г. президент РФ Владимир Путин пояснял, что Москва таким образом вынуждена реагировать на попытки Киева атаковать российские энергообъекты.
В ночь на 30 мая Терехов сообщил о повреждении критической инфраструктуры в Харькове из-за атаки. На месте прилета произошло возгорание. По его словам, был поврежден газопровод. В Киевской области в ту ночь также объявляли воздушную тревогу.