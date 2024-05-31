Путин обсудил с членами Совбеза международную борьбу с терроризмом
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании в режиме видеоконференции обсудил с постоянными членами Совета безопасности укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель АП Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и помощник президента Николай Патрушев.
Темой совещания 13 мая было выстраивание отношений с государствами постсоветского пространства. На совещании в режиме видеоконференции присутствовали как новый секретарь Совбеза Сергей Шойгу, так и занимавший эту должность ранее Николай Патрушев.
19 апреля Путин обсуждал с членами Совбеза запасы госрезервов, а также меры по совершенствованию оказания помощи населению в борьбе с наркологической угрозой.