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Путин обсудил с членами Совбеза международную борьбу с терроризмом

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании в режиме видеоконференции обсудил с постоянными членами Совета безопасности укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель АП Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и помощник президента Николай Патрушев.

Темой совещания 13 мая было выстраивание отношений с государствами постсоветского пространства. На совещании в режиме видеоконференции присутствовали как новый секретарь Совбеза Сергей Шойгу, так и занимавший эту должность ранее Николай Патрушев.

19 апреля Путин обсуждал с членами Совбеза запасы госрезервов, а также меры по совершенствованию оказания помощи населению в борьбе с наркологической угрозой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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