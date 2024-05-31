Польские власти связали публикацию новости о мобилизации с кибератакой

На сайте PAP 31 мая появились две публикации под заголовком «Премьер-министр Республики Польши Дональд Туск: частичная мобилизация начнется в Польше 1 июля 2024 г.». Польское агентство печати подчеркнуло, что телеграмма не была создана в агентстве, написана или передана его сотрудниками. В сообщениях указывалось, что 200 000 польских граждан будут призваны на обязательную военную службу и отправлены на Украину. Позднее эти новости были удалены.