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Польские власти связали публикацию новости о мобилизации с кибератакой

Ведомости

Сообщение государственного агентства PAP о мобилизации граждан в Польше не соответствует действительности, службы расследуют инцидент, сообщил глава канцелярии премьер-министра Ян Грабец. 

На сайте PAP 31 мая появились две публикации под заголовком «Премьер-министр Республики Польши Дональд Туск: частичная мобилизация начнется в Польше 1 июля 2024 г.». Польское агентство печати подчеркнуло, что телеграмма не была создана в агентстве, написана или передана его сотрудниками. В сообщениях указывалось, что 200 000 польских граждан будут призваны на обязательную военную службу и отправлены на Украину. Позднее эти новости были удалены.

Речь идет о хакерской атаке со стороны России, считают в республике.

Заместитель главного редактора PAP Юстина Войтечек также сообщила, что ложная информация появилась на сайте в результате кибератаки, а для сотрудников произошедшее стало «большим сюрпризом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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