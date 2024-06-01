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Путин: в России укреплению семейных ценностей уделяется приоритетное внимание

Ведомости

В России вопросам воспитания детей и укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание государства и общества, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении участникам мероприятий к Международному дню защиты детей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства поздравил гостей с праздником. Путин напомнил, что Международный день защиты детей был учрежден в 1949 г. и отмечается во многих государствах. Сегодня Москва встречает гостей из разных регионов страны, Белоруссии и КНР. Их ждут экскурсии, походы в театры, подарки и сюпризы.

«Важно, чтобы каждый ребенок был окружен заботой и любовью, рос здоровым и счастливым, развивал свои таланты и способности», – подчеркнул президент России.

Путин обратил внимание, что значимый вклад в эту работу вносит Российский детский фонд, чьи благотворительные программы в сфере здравоохранения, образования, просвещения, творчества достойны признания.

30 мая глава государства провел по видеосвязи встречу с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава», а также с матерями, удостоенными почетного звания «Мать-героиня». На встрече Путин подчеркнул, что родители должны быть уверены в готовности государства оказать им необходимую поддержку. Он отметил, что за последние годы доля многодетных семей в России увеличилась примерно на 26% и достигла более 2 млн.

С 1 июля 2024 г. в России заработает реестр многодетных семей. Как заявлял в марте министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, реестр позволит упростить процедуру взаимодействия со всеми органами, которые предоставляют многодетным семьям меры поддержки. В стране будет сформирован «исчерпывающий полный перечень» всех многодетных семей по единым критериям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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