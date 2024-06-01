Путин: в России укреплению семейных ценностей уделяется приоритетное внимание
В России вопросам воспитания детей и укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание государства и общества, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении участникам мероприятий к Международному дню защиты детей. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Глава государства поздравил гостей с праздником. Путин напомнил, что Международный день защиты детей был учрежден в 1949 г. и отмечается во многих государствах. Сегодня Москва встречает гостей из разных регионов страны, Белоруссии и КНР. Их ждут экскурсии, походы в театры, подарки и сюпризы.
«Важно, чтобы каждый ребенок был окружен заботой и любовью, рос здоровым и счастливым, развивал свои таланты и способности», – подчеркнул президент России.
Путин обратил внимание, что значимый вклад в эту работу вносит Российский детский фонд, чьи благотворительные программы в сфере здравоохранения, образования, просвещения, творчества достойны признания.
30 мая глава государства провел по видеосвязи встречу с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава», а также с матерями, удостоенными почетного звания «Мать-героиня». На встрече Путин подчеркнул, что родители должны быть уверены в готовности государства оказать им необходимую поддержку. Он отметил, что за последние годы доля многодетных семей в России увеличилась примерно на 26% и достигла более 2 млн.
С 1 июля 2024 г. в России заработает реестр многодетных семей. Как заявлял в марте министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, реестр позволит упростить процедуру взаимодействия со всеми органами, которые предоставляют многодетным семьям меры поддержки. В стране будет сформирован «исчерпывающий полный перечень» всех многодетных семей по единым критериям.