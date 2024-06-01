Путин: в России укреплению семейных ценностей уделяется приоритетное внимание

30 мая глава государства провел по видеосвязи встречу с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава», а также с матерями, удостоенными почетного звания «Мать-героиня». На встрече Путин подчеркнул, что родители должны быть уверены в готовности государства оказать им необходимую поддержку. Он отметил, что за последние годы доля многодетных семей в России увеличилась примерно на 26% и достигла более 2 млн.