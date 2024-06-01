Министр обороны Франции назвал примером партнерства контакты с РФ по «Крокусу»

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню назвал примером партнерства в условиях борьбы с терроризмом и с организованной преступностью контакты, которые республика поддерживала с Россией по теракту в «Крокус сити холле». Об этом он заявил на саммите по безопасности, трансляцию вел Международный институт стратегических исследований.