Министр обороны Франции назвал примером партнерства контакты с РФ по «Крокусу»
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню назвал примером партнерства в условиях борьбы с терроризмом и с организованной преступностью контакты, которые республика поддерживала с Россией по теракту в «Крокус сити холле». Об этом он заявил на саммите по безопасности, трансляцию вел Международный институт стратегических исследований.
Лекорню уточнил, что у разведывательных служб Франции были данные, которые якобы «позволили бы узнать правду о теракте». Франция передала России информацию по теракту, несмотря на критику из-за поддержания контактов с властями страны и разногласий с Кремлем.
1 июня «Коммерсантъ» сообщил, что два сотрудника концертного зала в «Крокусе» стали фигурантами уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Теракт в «Крокус сити холле» подмосковного Красногорска произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. В рамках уголовного дела уже арестованы 12 фигурантов.