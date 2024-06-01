Миллиардеры с Уолл-стрит поддержали Трампа после обвинительного вердикта
Число американских бизнесменов, готовых поддержать кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства, растет на фоне обвинительного вердикта по делу о фальсификации финансовой документации его компании Trump Organization, сообщает Bloomberg.
Некоторые представители американских элит перестали поддерживать бывшего президента США после его заявлений об «украденных выборах» в 2020 г. и штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 г. Теперь они вновь занимают сторону экс-президента.
«Одна из главных причин – деньги. Трамп обещал снизить налоги для богатых и оcлабить регулирование», – уточняет агентство.
Отмечается, что Байден хочет противоположного.
В настоящий момент Трампа поддержали основатель инвестиционной компании Blackstone Group Стивен Шварцман, входящий в число 40 самых богатых людей в мире, и управляющий хедж-фондом Pershing Square Билл Экман.
24 мая The New York Times сообщила, что крупные инвесторы Кремниевой долины все чаще критикуют Байдена и говорят об изменении своего отношения к Трампу.
Инвестор и бывший исполнительный директор PayPal Дэвид Сакс заявил, что у него больше разногласий с Байденом, чем с Трампом, и сообщил о работе над сбором средств для экс-президента США, в рамках которого политик также может стать гостем его подкаста All In. Присоединиться к сбору средств также планирует венчурный инвестор, гендиректор Social Capital Чамат Палихапития.
С критикой на Байдена также обрушились сооснователь венчурного фонда Andreessen Horowitz Марк Андриссен и партнер Sequoia Capital Шон Магуайр. Но они не выразили и поддержку Трампу, обратила внимание NYT.
30 мая по решению присяжных Нью-Йоркского суда Трамп был признан виновным по делу о фальсификации финансовой документации его компании Trump Organization при сделке с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Сам бывший президент не согласился с вердиктом и назвал его «позором». Приговор будет вынесен 11 июля.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах ранее заявили Байден и Трамп.