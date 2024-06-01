Миллиардеры с Уолл-стрит поддержали Трампа после обвинительного вердикта

Инвестор и бывший исполнительный директор PayPal Дэвид Сакс заявил, что у него больше разногласий с Байденом, чем с Трампом, и сообщил о работе над сбором средств для экс-президента США, в рамках которого политик также может стать гостем его подкаста All In. Присоединиться к сбору средств также планирует венчурный инвестор, гендиректор Social Capital Чамат Палихапития.