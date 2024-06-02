Погранслужба Украины: почти 45 человек погибли, пытаясь сбежать из страны

«Неоднократно сообщалось об обнаружении в приграничных реках и горах, пересекающих границу со странами ЕС, трупов наших соотечественников. Отчаянные люди, которые готовы проявить свою храбрость в незаконном путешествии, часто игнорируют обстоятельства, игнорируют свои силы и становятся жертвами своего авантюризма или трусости», – говорится в сообщении.