Погранслужба Украины: почти 45 человек погибли, пытаясь сбежать из страны
Почти 45 человек погибли при попытках незаконного пересечения границы Украины со странами Евросоюза, сообщается на странице западного регионального управления Госпогранслужбы страны в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Неоднократно сообщалось об обнаружении в приграничных реках и горах, пересекающих границу со странами ЕС, трупов наших соотечественников. Отчаянные люди, которые готовы проявить свою храбрость в незаконном путешествии, часто игнорируют обстоятельства, игнорируют свои силы и становятся жертвами своего авантюризма или трусости», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что почти 45 погибших – это только «подтвержденные факты». В мае в реке Тиса обнаружено 10 утонувших.
11 апреля Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации. 16 апреля закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Основное содержание документа – ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Законопроект предусматривает передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов.