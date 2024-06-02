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Погранслужба Украины: почти 45 человек погибли, пытаясь сбежать из страны

Ведомости

Почти 45 человек погибли при попытках незаконного пересечения границы Украины со странами Евросоюза, сообщается на странице западного регионального управления Госпогранслужбы страны в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Неоднократно сообщалось об обнаружении в приграничных реках и горах, пересекающих границу со странами ЕС, трупов наших соотечественников. Отчаянные люди, которые готовы проявить свою храбрость в незаконном путешествии, часто игнорируют обстоятельства, игнорируют свои силы и становятся жертвами своего авантюризма или трусости», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что почти 45 погибших – это только «подтвержденные факты». В мае в реке Тиса обнаружено 10 утонувших.

11 апреля Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации. 16 апреля закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Основное содержание документа – ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Законопроект предусматривает передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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