«Единая Россия» выдвинула Беглова кандидатом на пост губернатора Петербурга
Партия «Единая Россия» выдвинула кадидатуру губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на губернаторские выборы, которые пройдут в сентябре 2024 г. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» с XXXVIII конференции Санкт-Петербургского регионального отделения партии.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал поддержать кандидатуру действующего губернатора Санкт-Петербурга и приложить все силы, чтобы обеспечить его победу.
За выдвижение Беглова проголосовало 200 депутатов, против выступил один.
27 мая председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил выдвинуть кандидатуру Беглова на выборы губернатора Петербурга от партии. В 2019 г. Беглов участвовал в выборах губернатора как самовыдвиженец.