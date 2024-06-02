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«Единая Россия» выдвинула Беглова кандидатом на пост губернатора Петербурга

Ведомости

Партия «Единая Россия» выдвинула кадидатуру губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на губернаторские выборы, которые пройдут в сентябре 2024 г. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» с XXXVIII конференции Санкт-Петербургского регионального отделения партии.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал поддержать кандидатуру действующего губернатора Санкт-Петербурга и приложить все силы, чтобы обеспечить его победу.

За выдвижение Беглова проголосовало 200 депутатов, против выступил один.

27 мая председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил выдвинуть кандидатуру Беглова на выборы губернатора Петербурга от партии. В 2019 г. Беглов участвовал в выборах губернатора как самовыдвиженец.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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