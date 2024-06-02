«Единая Россия» выдвинула Беглова кандидатом на пост губернатора Петербурга

Партия «Единая Россия» выдвинула кадидатуру губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на губернаторские выборы, которые пройдут в сентябре 2024 г. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» с XXXVIII конференции Санкт-Петербургского регионального отделения партии.