На выборах президента Исландии победила предпринимательница Томасдоттир
Предпринимательница Халла Томасдоттир победила на выборах президента Исландии, сообщает телерадиокомпания RUV.
Кандидатуру Томасдоттир поддержали 34,3% избирателей.
Бывший премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир была поддержана 25,2% человек. Генеральный директор Национального энергетического управления Исландии Халла Хрюнд Логадоттир заняла третье место с 15,5% голосов избирателей.
Явка на президентских выборах составила 78,83%. По данным телерадиокомпании, это самый высокий показатель на выборах главы государства с 1996 г.
Томасдоттир участвовала в президентских выборах в 2016 г. Тогда пост главы государства занял действующий президент Исландии Гудни Йоханнессон. Он не стал баллотироваться на новый срок.