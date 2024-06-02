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На выборах президента Исландии победила предпринимательница Томасдоттир

Ведомости

Предпринимательница Халла Томасдоттир победила на выборах президента Исландии, сообщает телерадиокомпания RUV.

Кандидатуру Томасдоттир поддержали 34,3% избирателей.

Бывший премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир была поддержана 25,2% человек. Генеральный директор Национального энергетического управления Исландии Халла Хрюнд Логадоттир заняла третье место с 15,5% голосов избирателей.

Явка на президентских выборах составила 78,83%. По данным телерадиокомпании, это самый высокий показатель на выборах главы государства с 1996 г.

Томасдоттир участвовала в президентских выборах в 2016 г. Тогда пост главы государства занял действующий президент Исландии Гудни Йоханнессон. Он не стал баллотироваться на новый срок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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