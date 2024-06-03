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Скончалась первая женщина – федеральный канцлер Австрии Бригитта Бьерляйн

Ведомости

Первая женщина – федеральный канцлер Австрии Бригитта Бьерляйн скоропостижно скончалась ровно через пять лет после инаугурации. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung.

Бьерляйн умерла после непродолжительной тяжелой болезни, ей было 74 года.

Нынешний федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер написал на своей странице в соцсети X, что Бьерляйн «взяла на себя ответственность в трудное время, из любви к республике и своей родине Австрии».

3 июня 2019 г. – ровно пять лет назад – Бьерляйн стала первой женщиной, возглавившей австрийское федеральное правительство. Она занимала этот пост по январь 2020 г. С февраля 2018 г. и до инаугурации она была председателем Конституционного суда, а до этого с 2003 по 2018 г. занимала должность генерального адвоката в Генеральной прокуратуре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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