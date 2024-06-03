Скончалась первая женщина – федеральный канцлер Австрии Бригитта Бьерляйн

3 июня 2019 г. – ровно пять лет назад – Бьерляйн стала первой женщиной, возглавившей австрийское федеральное правительство. Она занимала этот пост по январь 2020 г. С февраля 2018 г. и до инаугурации она была председателем Конституционного суда, а до этого с 2003 по 2018 г. занимала должность генерального адвоката в Генеральной прокуратуре.