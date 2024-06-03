Скончалась первая женщина – федеральный канцлер Австрии Бригитта Бьерляйн
Первая женщина – федеральный канцлер Австрии Бригитта Бьерляйн скоропостижно скончалась ровно через пять лет после инаугурации. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung.
Бьерляйн умерла после непродолжительной тяжелой болезни, ей было 74 года.
Нынешний федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер написал на своей странице в соцсети X, что Бьерляйн «взяла на себя ответственность в трудное время, из любви к республике и своей родине Австрии».
3 июня 2019 г. – ровно пять лет назад – Бьерляйн стала первой женщиной, возглавившей австрийское федеральное правительство. Она занимала этот пост по январь 2020 г. С февраля 2018 г. и до инаугурации она была председателем Конституционного суда, а до этого с 2003 по 2018 г. занимала должность генерального адвоката в Генеральной прокуратуре.