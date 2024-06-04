Расчеты берегового комплекса «Бастион» ударили по наземным целям ВСУ
Береговые ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота России атаковали наземные цели ВСУ на территории Украины, сообщило Минобороны РФ.
«Личный состав дивизиона после получения данных с координатами целей выдвинулся в позиционный район, развернул пусковые установки береговых ракетных комплексов "Бастион" и выполнил пуски крылатых ракет», – приводит сообщение ТАСС.
В результате пусков назначенные цели были поражены, добавили в Минобороны.
В состав комплекса «Бастион» входят сверхзвуковые самонаводящиеся противокорабельные крылатые ракеты «Яхонт», способные поражать современные боевые корабли класса «крейсер» на дистанции до 300 км, а также четыре самоходные пусковые установки (экипаж установки – три человека) с двумя ракетами на каждой, боевая машина управления с экипажем из пяти человек и четыре транспортно-заряжающие машины.