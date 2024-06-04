Расчеты берегового комплекса «Бастион» ударили по наземным целям ВСУ

В состав комплекса «Бастион» входят сверхзвуковые самонаводящиеся противокорабельные крылатые ракеты «Яхонт», способные поражать современные боевые корабли класса «крейсер» на дистанции до 300 км, а также четыре самоходные пусковые установки (экипаж установки – три человека) с двумя ракетами на каждой, боевая машина управления с экипажем из пяти человек и четыре транспортно-заряжающие машины.