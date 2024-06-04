Володин назвал «ангажированной сходкой» мирный саммит по Украине в Швейцарии

Спикер Госдумы отметил, что США и ЕС призывают другие страны принять участие в конференции и говорят о стремлении к мирному урегулированию, но в то же время разрешают Киеву наносить удары по территории РФ при помощи западного вооружения. Володин подчеркнул, что отказ от поставок оружия ВСУ является «самым эффективным и быстрым способом» закончить конфликт на Украине.