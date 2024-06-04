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Володин назвал «ангажированной сходкой» мирный саммит по Украине в Швейцарии

Ведомости

Обсуждение урегулирования конфликта на Украине без участия России невозможно, любые попытки навязать Москве какие-либо решения обречены на провал. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Любые попытки навязать России какие-либо решения, принятые на ангажированных сходках, организуемых Вашингтоном и Брюсселем, обречены на провал», – подчеркнул он.

Володин обратил внимание, что желающих посетить саммит по Украине в Швейцарии «становится все меньше». По его словам, все больше стран убеждаются в основанной на «лицемерии и двойных стандартах» политике Вашингтона и Брюсселя.

Спикер Госдумы отметил, что США и ЕС призывают другие страны принять участие в конференции и говорят о стремлении к мирному урегулированию, но в то же время разрешают Киеву наносить удары по территории РФ при помощи западного вооружения. Володин подчеркнул, что отказ от поставок оружия ВСУ является «самым эффективным и быстрым способом» закончить конфликт на Украине.

15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по ситуации на Украине. На него приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. Россию на конференцию не позвали. В Кремле сочли инициативу бесперспективной.

От участия в саммите уже отказались ряд стран. В МИД КНР заявили, что Пекину сложно принять участие в конференции, поскольку не были выполнены требования Китая: присутствие как России, так и Украины, равноправное участие сторон и справедливое рассмотрение всех мирных планов. Саудовская Аравия также отказалась от участия в саммите, писало 2 июня агентство DPA со ссылкой на источники.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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