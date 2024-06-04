Володин назвал «ангажированной сходкой» мирный саммит по Украине в Швейцарии
Обсуждение урегулирования конфликта на Украине без участия России невозможно, любые попытки навязать Москве какие-либо решения обречены на провал. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Любые попытки навязать России какие-либо решения, принятые на ангажированных сходках, организуемых Вашингтоном и Брюсселем, обречены на провал», – подчеркнул он.
Володин обратил внимание, что желающих посетить саммит по Украине в Швейцарии «становится все меньше». По его словам, все больше стран убеждаются в основанной на «лицемерии и двойных стандартах» политике Вашингтона и Брюсселя.
Спикер Госдумы отметил, что США и ЕС призывают другие страны принять участие в конференции и говорят о стремлении к мирному урегулированию, но в то же время разрешают Киеву наносить удары по территории РФ при помощи западного вооружения. Володин подчеркнул, что отказ от поставок оружия ВСУ является «самым эффективным и быстрым способом» закончить конфликт на Украине.
15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по ситуации на Украине. На него приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. Россию на конференцию не позвали. В Кремле сочли инициативу бесперспективной.
От участия в саммите уже отказались ряд стран. В МИД КНР заявили, что Пекину сложно принять участие в конференции, поскольку не были выполнены требования Китая: присутствие как России, так и Украины, равноправное участие сторон и справедливое рассмотрение всех мирных планов. Саудовская Аравия также отказалась от участия в саммите, писало 2 июня агентство DPA со ссылкой на источники.