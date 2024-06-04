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Песков: США всячески препятствуют своим гражданам устанавливать контакты с РФ

Ведомости

США не позволили бывшему разведчику Скотту Риттеру вылететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), проявив в очередной раз стремление всячески препятствовать своим гражданам устанавливать контакты с Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле видели сообщение о том, что Риттера сняли с рейса, сообщил Песков. Вместе с экс-разведчиком в РФ не дали вылететь бывшему судье верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано, который также направлялся на ПМЭФ.

Необходимо знать детали случившегося, «огульно что-то кричать не хочется», отметил представитель Кремля. Песков указал, что на Риттера  могут распространяться определенные ограничения на выезд за границ, поскольку он бывший сотрудник спецслужб.

«Тем более, во вражескую страну, а мы сейчас для них являемся вражеской страной, так же как и они для нас. Тогда это понятное дело, это практикуется практически во всех странах в отношении бывших разведчиков. Но если на него не распространяются никакие личные ограничения в передвижении по миру, то это, ну конечно, это проявление очередного такого, вот этой оголтелой кампании на то, чтобы препятствовать всячески гражданам США устанавливать хоть какие-то контакты с РФ, – сказал Песков. 

Он подчеркнул, что детали неизвестны, поэтому однозначно прокомментировать эту ситуацию нельзя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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