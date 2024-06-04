Песков: США всячески препятствуют своим гражданам устанавливать контакты с РФ

«Тем более, во вражескую страну, а мы сейчас для них являемся вражеской страной, так же как и они для нас. Тогда это понятное дело, это практикуется практически во всех странах в отношении бывших разведчиков. Но если на него не распространяются никакие личные ограничения в передвижении по миру, то это, ну конечно, это проявление очередного такого, вот этой оголтелой кампании на то, чтобы препятствовать всячески гражданам США устанавливать хоть какие-то контакты с РФ, – сказал Песков.