Песков: США всячески препятствуют своим гражданам устанавливать контакты с РФ
США не позволили бывшему разведчику Скотту Риттеру вылететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), проявив в очередной раз стремление всячески препятствовать своим гражданам устанавливать контакты с Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле видели сообщение о том, что Риттера сняли с рейса, сообщил Песков. Вместе с экс-разведчиком в РФ не дали вылететь бывшему судье верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано, который также направлялся на ПМЭФ.
Необходимо знать детали случившегося, «огульно что-то кричать не хочется», отметил представитель Кремля. Песков указал, что на Риттера могут распространяться определенные ограничения на выезд за границ, поскольку он бывший сотрудник спецслужб.
«Тем более, во вражескую страну, а мы сейчас для них являемся вражеской страной, так же как и они для нас. Тогда это понятное дело, это практикуется практически во всех странах в отношении бывших разведчиков. Но если на него не распространяются никакие личные ограничения в передвижении по миру, то это, ну конечно, это проявление очередного такого, вот этой оголтелой кампании на то, чтобы препятствовать всячески гражданам США устанавливать хоть какие-то контакты с РФ, – сказал Песков.
Он подчеркнул, что детали неизвестны, поэтому однозначно прокомментировать эту ситуацию нельзя.