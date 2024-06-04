Путин встретится с президентом Боливии на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин проведет встречу с президентом Боливии Луисом Арсе на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.