Путин встретится с президентом Боливии на ПМЭФ
Президент России Владимир Путин проведет встречу с президентом Боливии Луисом Арсе на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.
Песков отметил, что визит президента Боливии станет хорошим поводом «пообщаться» для лидеров двух государств, «что они и сделают».
«Но по деталям отдельно расскажет мой коллега [помощник президента РФ Юрий] Ушаков. Он будет отдельный брифинг делать по внешнеполитической программе форума», – уточнил представитель Кремля.