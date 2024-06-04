В Кремле исключили возможность проблем со снабжением Калининграда
Обеспечение морских поставок в Калининградскую область является одним из приоритетов для России, о затруднениях в снабжении региона не может быть и речи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
«Обеспечение всем необходимым Калининграда морским путем является одним из абсолютных приоритетов для нашей страны. <...> Эта тема важна, и не может быть и речи, чтобы были какие-то затруднения в снабжении Калининграда», – подчеркнул он.
Песков напомнил, что об этом не раз говорил президент России Владимир Путин. Также, по словам представителя Кремля, темой занимается правительство РФ.