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Песков назвал клеветой сообщения о планах РФ помешать проведению Олимпиады

Ведомости

Сообщения о якобы планах российских агентов влияния помешать проведению Олимпиады в Париже являются клеветой, под этой «огульной критикой» нет никакой аргументации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, они, скорее, относятся к категории таких сообщений – просто огульная критика, которая не имеет под собой никакой аргументации, ничего», – сказал Песков.

По его словам, Россия все чаще сталкивается с такой критикой, которая не имеет никакого отношения к реальности и является «абсолютной клеветой и ничем более».

Forbes 3 июня со ссылкой на отчет Microsoft сообщил, что «российские агенты влияния» якобы собираются помешать проведению Олимпиады во Франции. В докладе говорится, что эти группы проводят ряд кампаний вредоносного влияния против Франции, президента Эммануэля Макрона, Международного олимпийского комитета (МОК) и Парижских игр. Их цель, как отметили в корпорации, состоит в том, чтобы нанести ущерб репутации МОК и посеять страх перед насилием, вспыхивающим на Играх, чтобы попытаться отстранить людей от участия.

Очередные Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. МОК допустил некоторых российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. В российском МИДе предупреждали, что россияне во время проведения Олимпийских игр могут столкнуться с рисками для безопасности из-за угрозы терактов, русофобии и в целом неблагоприятной криминогенной обстановки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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