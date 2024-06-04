Forbes 3 июня со ссылкой на отчет Microsoft сообщил, что «российские агенты влияния» якобы собираются помешать проведению Олимпиады во Франции. В докладе говорится, что эти группы проводят ряд кампаний вредоносного влияния против Франции, президента Эммануэля Макрона, Международного олимпийского комитета (МОК) и Парижских игр. Их цель, как отметили в корпорации, состоит в том, чтобы нанести ущерб репутации МОК и посеять страх перед насилием, вспыхивающим на Играх, чтобы попытаться отстранить людей от участия.