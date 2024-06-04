Песков назвал клеветой сообщения о планах РФ помешать проведению Олимпиады
Сообщения о якобы планах российских агентов влияния помешать проведению Олимпиады в Париже являются клеветой, под этой «огульной критикой» нет никакой аргументации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вы знаете, они, скорее, относятся к категории таких сообщений – просто огульная критика, которая не имеет под собой никакой аргументации, ничего», – сказал Песков.
По его словам, Россия все чаще сталкивается с такой критикой, которая не имеет никакого отношения к реальности и является «абсолютной клеветой и ничем более».
Forbes 3 июня со ссылкой на отчет Microsoft сообщил, что «российские агенты влияния» якобы собираются помешать проведению Олимпиады во Франции. В докладе говорится, что эти группы проводят ряд кампаний вредоносного влияния против Франции, президента Эммануэля Макрона, Международного олимпийского комитета (МОК) и Парижских игр. Их цель, как отметили в корпорации, состоит в том, чтобы нанести ущерб репутации МОК и посеять страх перед насилием, вспыхивающим на Играх, чтобы попытаться отстранить людей от участия.
Очередные Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. МОК допустил некоторых российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. В российском МИДе предупреждали, что россияне во время проведения Олимпийских игр могут столкнуться с рисками для безопасности из-за угрозы терактов, русофобии и в целом неблагоприятной криминогенной обстановки.