Лавров назвал США полицейским государством за препятствие прибытию Риттера в РФ
Препятствие США бывшему разведчику Скотту Риттеру вылететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) – очередное подтверждение того, что Штаты стали полицейским государством. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с коллегой из Конго Жан-Клодом Гакоссо.
«Это просто еще один пример в добавление к многочисленным, которые подтверждают, что США, называющие себя лидером демократии всего мира, давно уже стали полицейским государством», – заявил министр.
Лавров также уточнил, что российская сторона юридически не может ничего предпринять по этому поводу, поскольку Риттер не является гражданином РФ.
«Но оценку нашу, наверное, не сложно угадать», – добавил глава МИДа.
3 июня Риттер сообщил нескольким российским СМИ, что госдепартамент помешал ему отправиться в Россию для участия в ПМЭФе: во время посадки в самолет трое офицеров таможенно-пограничной службы США забрали его паспорт. Экс-разведчик пообещал оспорить это решение.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с экс-разведчиком в РФ не дали вылететь бывшему судье Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано, который также направлялся на ПМЭФ. Песков указал, что на Риттера могут распространяться определенные ограничения на выезд за границу, поскольку он бывший сотрудник спецслужб. При этом он допустил, что если таких ограничений не было, то речь идет об очередном проявлении «оголтелой кампании на то, чтобы препятствовать всячески гражданам США устанавливать хоть какие-то контакты с РФ».
В 2024 г. ПМЭФ состоится с 5 по 8 июня на площадке выставочного центра «Экспофорум». Темой форума станет «Основа многополярности – формирование новых центров роста».