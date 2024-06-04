Лавров назвал США полицейским государством за препятствие прибытию Риттера в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с экс-разведчиком в РФ не дали вылететь бывшему судье Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано, который также направлялся на ПМЭФ. Песков указал, что на Риттера могут распространяться определенные ограничения на выезд за границу, поскольку он бывший сотрудник спецслужб. При этом он допустил, что если таких ограничений не было, то речь идет об очередном проявлении «оголтелой кампании на то, чтобы препятствовать всячески гражданам США устанавливать хоть какие-то контакты с РФ».