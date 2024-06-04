Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Иркутскую область
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Иркутскую область, сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что Россия и Белоруссия «без преувеличения» имеют братские отношения. Он отметил, что на сегодняшний день в РФ особенно чувствуется поддержка белорусского народа.
«Для меня большая честь вместе с полпредом президента России в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым и чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в России Дмитрием Крутым встретить делегацию на иркутской земле», – написал Кобзев.
Подробности визита Лукашенко в регион губернатор пообещал раскрыть позднее.
В правительстве Иркутской области напомнили, что в 2016 г. между регионом и республикой на уровне правительств было заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве. В 2018 г. было также подписано соглашение между правительством Иркутской области и Брестским областным исполнительным комитетом.
По данным агентства «БелТА», Лукашенко отправился в Иркутскую область из Монголии, где находился с государственным визитом.