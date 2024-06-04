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Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Иркутскую область

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Иркутскую область, сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что Россия и Белоруссия «без преувеличения» имеют братские отношения. Он отметил, что на сегодняшний день в РФ особенно чувствуется поддержка белорусского народа.

«Для меня большая честь вместе с полпредом президента России в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым и чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в России Дмитрием Крутым встретить делегацию на иркутской земле», – написал Кобзев.

Подробности визита Лукашенко в регион губернатор пообещал раскрыть позднее.

В правительстве Иркутской области напомнили, что в 2016 г. между регионом и республикой на уровне правительств было заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве. В 2018 г. было также подписано соглашение между правительством Иркутской области и Брестским областным исполнительным комитетом.

По данным агентства «БелТА», Лукашенко отправился в Иркутскую область из Монголии, где находился с государственным визитом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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