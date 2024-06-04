Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Иркутскую область

В правительстве Иркутской области напомнили, что в 2016 г. между регионом и республикой на уровне правительств было заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве. В 2018 г. было также подписано соглашение между правительством Иркутской области и Брестским областным исполнительным комитетом.