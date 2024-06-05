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Посольство США в Ливане обстрелял неизвестный

Ведомости

Неизвестный из автоматического оружия обстрелял здание посольства США в Ливане, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, нападавший был ранен в перестрелке с военными, он доставлен в больницу. Стрелок является гражданином Сирии.

В посольстве США сообщили, что около 8:34 по местному времени (совпадает с московским) поступило сообщение об обстреле вблизи входа в здание. По данным собеседника агентства из службы безопасности, в результате нападения пострадал один работник посольства.

В настоящий момент ливанская армия прочесывает местность в поисках других нападавших.

1 апреля Израиль нанес удар по зданию иранского консульства в Дамаске. В результате атаки здание было полностью разрушено. Позднее иранское новостное агентство Iran Press уточнило, что в результате обстрела был убит бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.

По данным телеканала IRIB, количество погибших в результате удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске 2 апреля увеличилось до 13 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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