Посольство США в Ливане обстрелял неизвестный
Неизвестный из автоматического оружия обстрелял здание посольства США в Ливане, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, нападавший был ранен в перестрелке с военными, он доставлен в больницу. Стрелок является гражданином Сирии.
В посольстве США сообщили, что около 8:34 по местному времени (совпадает с московским) поступило сообщение об обстреле вблизи входа в здание. По данным собеседника агентства из службы безопасности, в результате нападения пострадал один работник посольства.
В настоящий момент ливанская армия прочесывает местность в поисках других нападавших.
1 апреля Израиль нанес удар по зданию иранского консульства в Дамаске. В результате атаки здание было полностью разрушено. Позднее иранское новостное агентство Iran Press уточнило, что в результате обстрела был убит бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.
По данным телеканала IRIB, количество погибших в результате удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске 2 апреля увеличилось до 13 человек.