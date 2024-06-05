Совет Федерации досрочно прекратил полномочия белгородского сенатора Савченко
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора от Белгородской области Евгения Савченко, решение было принято единогласно. Накануне Савченко написал заявление об отставке по собственному желанию.
Спикер СФ Валентина Матвиенко отметила его многолетнюю работу на посту губернатора (Савченко на протяжении 27 лет возглавлял Белгородскую область) и пожелала экс-сенатору дальнейших успехов. Коллеги проводили Савченко аплодисментами.
Евгений Савченко представлял Белгородскую областную думу в верхней палате парламента с 2020 г. До этого он работал губернатором с 1993 г. Савченко был последним главой региона, назначенным первым президентом России Борисом Ельциным и отправленным в отставку Владимиром Путиным.
Экс-сенатор также известен как автор книги «Потрясение», признанной Октябрьским районным судом Белгорода экстремистской 17 февраля 2023 г. После решения суда Минюст РФ внес ее в список экстремистских материалов. В книге Савченко ссылался на признанное экстремистским «Евангелие от Елизаветы» Николая Моностона.