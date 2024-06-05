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Совет Федерации досрочно прекратил полномочия белгородского сенатора Савченко

Ведомости

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора от Белгородской области Евгения Савченко, решение было принято единогласно. Накануне Савченко написал заявление об отставке по собственному желанию.

Спикер СФ Валентина Матвиенко отметила его многолетнюю работу на посту губернатора (Савченко на протяжении 27 лет возглавлял Белгородскую область) и пожелала экс-сенатору дальнейших успехов. Коллеги проводили Савченко аплодисментами.

Евгений Савченко представлял Белгородскую областную думу в верхней палате парламента с 2020 г. До этого он работал губернатором с 1993 г. Савченко был последним главой региона, назначенным первым президентом России Борисом Ельциным и отправленным в отставку Владимиром Путиным.

Экс-сенатор также известен как автор книги «Потрясение», признанной Октябрьским районным судом Белгорода экстремистской 17 февраля 2023 г. После решения суда Минюст РФ внес ее в список экстремистских материалов. В книге Савченко ссылался на признанное экстремистским «Евангелие от Елизаветы» Николая Моностона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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