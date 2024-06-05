Совет Федерации досрочно прекратил полномочия белгородского сенатора Савченко

Евгений Савченко представлял Белгородскую областную думу в верхней палате парламента с 2020 г. До этого он работал губернатором с 1993 г. Савченко был последним главой региона, назначенным первым президентом России Борисом Ельциным и отправленным в отставку Владимиром Путиным.